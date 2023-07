Nuove Alfetta, Giulia e GTV: ecco come saranno le berline del futuro

In futuro Alfa Romeo non punterà solo su SUV e crossover ma anche su berline e coupé. Nuove Alfetta, Giulia e GTV potrebbero essere le tre auto con cui la casa automobilistica del Biscione proverà a stupire i suoi clienti e a sorprendere la concorrenza. Per quanto riguarda Alfetta, al momento il suo arrivo deve ancora essere confermato ufficialmente.

A settembre potrebbe finalmente arrivare l’ok per il suo debutto. Si dovrebbe trattare di una berlina coupé di segmento C che si affiancherà ad Alfa Romeo Tonale e che prenderà il posto un tempo occupato da Alfa Romeo Giulietta. Questa auto, come rivelato dal CEO dello storico marchio milanese, Jean-Philippe Imparato, se sarà lanciata arriverà come modello solo per l’Europa e rappresenterà dunque la classica eccezione ad una gamma che per il resto sarà composta da sole auto globali che il Biscione venderà in tutto il mondo per diventare una sorta di brand premium globale del gruppo Stellantis.

La nuova Alfetta se si farà avrà un design molto particolare sarà infatti una berlina lunga circa 4,4 m a coda tronca solo elettrica su piattaforma STLA Medium con autonomia fino a 650 km. Il suo arrivo, sempre che venga confermato, non avverrà però prima del 2028. Sicuramente più vicino è l’arrivo della nuova Alfa Romeo Giulia. La seconda generazione della berlina dovrebbe essere svelata tra il 2025 e il 2026. Anche in questo caso si tratterà di una vettura abbastanza diversa da quella attuale. Non si esclude un design ancora più sportivo.

La terza berlina che farà parte della gamma di Alfa Romeo sarà la nuova GTV, il nome però non è ancora ufficiale. Si tratterà della nuova ammiraglia del Biscione e dovrebbe essere una berlina coupé elettrica a 4 porte che sarà realizzata su piattaforma STLA Large come la nuova Giulia e dovrebbe avere una versione Quadrifoglio da oltre 1.000 cavalli di potenza. Con Alfetta, Giulia e GTV dunque Alfa Romeo potrebbe regalare grandi soddisfazioni ai suoi fan nei prossimi anni.