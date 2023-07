Ferrari: una Porsche e una McLaren escono dallo stabilimento per dei test | Video

Tutte le case automobilistiche testano i prodotti della concorrenza. Non fa eccezione neppure la Ferrari. Per l’azienda del “cavallino rampante”, più che di concorrenza si può parlare di modelli con “approssimazioni” prestazionali. Il più recente video pubblicato su YouTube da Varryx mostra alcuni esemplari “strani” uscire dai cancelli dello stabilimento di Maranello. Si tratta della Porsche 911 GT2 RS e della McLaren Artura. Anche il costruttore tedesco e quello inglese fanno la stessa cosa con le supercar dei rivali, quindi non c’è nulla di strano, ma l’effetto è divertente.

Di solito le case automobilistiche, di qualsiasi livello, acquistano delle vetture di altri marchi, per testarle e studiarle. Oltre a metterle alla prova, le smontano e le rimontano, per capire come sono fatte. Un modo per valutarne i punti di forza e di debolezza, a 360 gradi. Questo aiuta a comprendere come si è posizionati nel segmento di appartenenza e a definire il target dei propri modelli.

Nel filmato, in mezzo a tante Ferrari, i fotogrammi offrono alla visione 2 vetture insolite uscire dal sito produttivo del “cavallino rampante”. La più appariscente e vigorosa è la Porsche 911 GT2 RS, di colore giallo. Questa supercar di taglio racing gode della spinta di un motore boxer biturbo da 3.8 litri con 700 cavalli di potenza, che esercita la sua forza su un peso di 1.470 chilogrammi. Ciò si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi. Dopo 8,3 secondi la lancetta del tachimetro segna i 200 km/h, mentre la velocità massima tocca i 340 km/h.

Il telaio completamente sportivo e gli pneumatici Ultra High Performance (UHP) consentono alla 911 GT2 RS di raggiungere in curva velocità…da corsa. L’enorme alettone posteriore sottolinea il ruolo giocato dall’aerodinamica nel plasmarne le forme, per ottenere i più alti livelli di deportanza.

L’altra sportiva di un marchio diverso da quello Ferrari, immortalata nel video, è la McLaren Artura, prima supercar ibrida ad alte prestazioni prodotta in serie dalla casa di Woking. Con la coppia istantanea del suo motore elettrico e la potenza del suo motore V6 da 3.0 litri di cilindrata, questa vettura offre un’esperienza di alto rango.

La potenza combinata è di 680 cavalli a 7500 giri al minuto, con un picco di coppia di 720 Nm di coppia a 2250 giri al minuto. Il classico passaggio da 0 a 100 km/h viene messo in archivio in 3,0 secondi, mentre dopo 8,3 secondi, i 200 km/h con partenza da fermo passano già in archivio. Si spinge a quota 330 km/h la velocità massima.

Non sappiamo a cosa sia servito il suo test da parte degli uomini Ferrari, ma anche qui ci sarà stata una buona ragione. A Maranello non fanno mai le cose per caso. Ecco il video. Buona visione.

