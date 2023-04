Ferrari: Elkann annuncia agli azionisti “profondi cambiamenti”

C’è quasi la volontà di rassicurare gli azionisti nella lettera rivolta da John Elkann proprio agli azionisti di Exor. Una serie di frasi e ragionamenti che il presidente del Costruttore del Cavallino Rampante ha voluto rivolgere ai principali azionisti del marchio, soprattutto in merito a quanto si sta facendo per riprendere in mano i valori prestazionali espressi in pista dalla Ferrari.

Il presidente della Ferrari ha infatti voluto rimarcare, fra diversi ragionamenti espressi, molti dei quali di tipo finanziario, che “tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l’attività sportiva in pista”. Un insieme di poche parole, dirette a centrare il punto della questione. Un approccio necessario per applicare un segnale in riferimento a quanto ci si potrà aspettare dal prossimo futuro della Ferrari, in special modo per ciò che riguarda la sua presenza in Formula 1 oggi un’altra volta annebbiata da prestazioni non in linea con i proclami di inizio stagione.

John Elkann ha aperto a importanti cambiamenti che caratterizzeranno il prossimo futuro di casa Ferrari

Si è quindi espresso in questi termini John Elkann, parlando di Ferrari agli azionisti di Exor a cui era indirizzata una lunga lettera necessaria per tracciare un bilancio di quanto la holding finanziaria si è lasciata alle spalle nel 2022. Di conseguenza si è trattato di una lettera che al suo interno non conteneva soltanto considerazioni inerenti la condizione attuale della Ferrari.

È chiaro che la missiva ha avuto il compito di esprimere soddisfazione in relazione ai risultati economici ottenuti da un marchio di assoluta importanza, come appunto Ferrari. Il costruttore ha infatti chiuso il 2022 con riscontri di chiaro successo, dati necessari ad un fatturato da “5,1 miliardi di euro (+19% rispetto all’anno precedente)”, come ha sottolineato John Elkann nel testo della lettera rivolta agli azionisti di Exor.

Accanto al discorso strettamente finanziario, Elkann si è concentrato anche su un riferimento alle attività sportive di Ferrari. Già nei giorni scorsi il presidente del Cavallino Rampante aveva infatti ribadito di continuare a credere nel progetto e nel gruppo di lavoro che caratterizza la gestione odierna in pista. John Elkann non ha comunque accennato all’avvio di stagione in Formula 1 piuttosto deludente, ma piuttosto ha garantito che questa Ferrari sta avviando una profonda rivalutazione sotto molti aspetti. Parole che sicuramente si affiancano all’aver concesso al team principal della Scuderia, Frederic Vasseur, la possibilità che questo possa cominciare a guardarsi intorno per la ricerca di nuove figure da introdurre nel team.

Nella lettera, Elkann ha quindi sottolineato come a Maranello si sta lavorando sulla base di “profondi cambiamenti” citando anche Enzo Ferrari nella volontà di sottolineare la mentalità del Drake che continua a caratterizzare le donne e gli uomini del Cavallino Rampante: “la volontà di progredire che Enzo Ferrari aveva nel cuore continua a mantenere le persone della Ferrari umili e ambiziose nel dare forma al futuro del Cavallino Rampante”. Bisognerà adesso attendere per comprendere verso quale direzione si tramuteranno le parole di Elkann per comprendere l’effettiva realtà dei fatti.