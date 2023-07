GIMS Qatar 2023: alla prima edizione sono attese 30 case automobilistiche

Ad ottobre 2023, Doha si prepara ad ospitare un evento rivoluzionario nel panorama automobilistico: il GIMS Qatar 2023. Questa prima edizione è un’iniziativa di Qatar Tourism in collaborazione con il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra (GIMS), che vedrà la partecipazione di ben 30 case automobilistiche di rilevanza globale.

La proposta innovativa di GIMS, il primo evento di questa tipologia, si dimostra vincente, poiché ha saputo attrarre l’attenzione di grandi costruttori di auto e dei loro fornitori, stabilendo un nuovo standard per i saloni auto transcontinentali.

GIMS Qatar 2023: la prima edizione si svolgerà dal 7 al 14 ottobre

La manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per gli amanti delle quattro ruote, i quali avranno l’opportunità di ammirare in anteprima 10 modelli rivoluzionari, svelati dai marchi partecipanti.

Il GIMS Qatar 2023 avrà luogo in località di prestigio come il Doha Exhibition and Convention Center (DECC), pluripremiato per la sua struttura architettonica all’avanguardia, e altre quattro aree tematiche, ciascuna pensata per offrire un’esperienza unica ed immersiva ai visitatori. Nei prossimi mesi, saranno svelati sui canali social i nomi dei 30 brand che si parteciperanno all’evento.

Il Qatar, con la sua consolidata esperienza nell’organizzazione di grandi eventi e conferenze, è la sede ideale per il debutto del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra al di fuori del suo paese d’origine.

L’incremento del turismo, le politiche di accoglienza e gli eccellenti servizi offerti dal paese, fanno del Qatar una delle destinazioni turistiche più desiderate in Medio Oriente, con prospettive di ulteriore crescita entro il 2030.

Gli organizzatori del Salone di Ginevra 2023 nutrono grande entusiasmo per questa prima edizione in Qatar. Secondo il CEO Sandro Mesquita, l’evento è destinato a diventare un punto di riferimento per il settore automobilistico in Medio Oriente, offrendo un ponte ideale tra le industrie automobilistiche orientali e occidentali.

In concomitanza con il Gran Premio del Qatar di Formula 1, il GIMS Qatar 2023 aprirà le porte ai media il 6 ottobre e successivamente al pubblico dal 7 al 14 ottobre. Il programma dettagliato dell’evento, che comprende anche un forum dedicato al futuro del design automobilistico, esperienze off-road nel deserto di Sealine e sessioni di test in pista nel Circuito Internazionale di Lusail, sarà reso noto a breve.

Confermato anche il Salone di Ginevra 2024

Guardando al futuro, le iscrizioni per il Salone di Ginevra 2024 sono già aperte, dopo le cancellazioni delle edizioni passate. Previsto dal 26 febbraio al 3 marzo 2024, l’evento celebrerà il suo 100° anniversario con uno sguardo rivolto al futuro della mobilità. Tra le varie attività, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare diversi spazi tematici dedicati all’innovazione tecnologica nel settore automobilistico.

Mesquita ha affermato che Ginevra è un palcoscenico privilegiato per mostrare il lavoro di ricerca e sviluppo svolto dalle aziende di tutto il mondo, molte delle quali sono fortemente impegnate nel rendere il settore automobilistico il più pulito ed efficiente possibile. Non vedono l’ora di lavorare con i potenziali espositori del salone di febbraio già a partire da ora.