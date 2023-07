Le Mans Classic 2023: debuttano le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio nella seconda edizione dei Tribe Days

L’undicesima edizione della Le Mans Classic è giunta al termine. Dal 29 giugno al 2 luglio ha catturato l’attenzione di migliaia di visitatori e appassionati provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto modo di ammirare sul tracciato di Le Mans auto da corsa dagli anni ’20 alla fine degli anni ’70.

Le Mans Classic: l’evento ha riscosso un clamoroso successo di pubblico e ha confermato lo strettissimo legame tra Alfa Romeo e i suoi fan

Un appuntamento imperdibile per Alfa Romeo nell’anno in cui si festeggia il centenario del Quadrifoglio, che dal 1923 rappresenta l’essenza sportiva del marchio. Il momento è reso ancora più speciale dal fatto che quest’anno ricorre anche il centenario della 24 Ore di Le Mans. L’Alfa Romeo trionfò su questo circuito per quattro anni consecutivi, dal 1931 al 1934, superando la dominante Bentley, che fino ad allora era stata la protagonista indiscussa della corsa. La storia racconta che la scuderia Alfa Romeo arrivò a Le Mans così preparata e con tanta voglia di gareggiare da rilevare addirittura l’Hôtel Modern, fino ad allora “dominio” delle sue rivali sportive britanniche.

Per l’evento, Alfa Romeo ha convocato i propri fan e li ha invitati alla seconda edizione dei Tribe Days, evento a cui hanno partecipato Alfisti provenienti da tutto il mondo, club ufficiali e proprietari di creazioni meccaniche del marchio del Biscione. Il clou dello spettacolare evento è stato lo stand ufficiale Alfa Romeo, dove sono stati esposti quattro esemplari d’eccezione. Sono tutti emblemi della collezione Heritage esposta al Museo Storico Alfa Romeo di Arese: una 6C 3000CM (1953); lo straordinario prototipo 33 Stradale (1967); una 33/3 Litri “Le Mans” (1970), con il logo dell’Autodelta, la squadra ufficiale del reparto corse dell’Alfa Romeo che quest’anno festeggia i suoi 60 anni; un 33TT12 (1975). Accanto a lui le ultime novità della gamma: le esclusive Giulia e Stelvio Quadrifoglio “100° Anniversario”, oltre al Tonale, il primo ibrido plug-in Q4 di Alfa Romeo.

L’evento ha visto protagonista anche l’esclusiva Giulia SWB Zagato, esemplare unico equipaggiato con il motore V6 da 2,9 litri da 540 CV della Giulia GTAm, dotato di cambio manuale, carrozzeria in fibra di carbonio e passo ridotto (quest’ultimo è diventato il suo soprannome).

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio, gli appassionati Alfa Romeo hanno avuto la possibilità di vivere tre giorni di pura passione, ricchi di eventi inediti ed esperienze di guida esclusive sui circuiti di Montlhéry e Le Mans, teatro di alcuni dei capitoli più straordinari della storia del motorsport internazionale, di cui l’Alfa Romeo è stata protagonista indiscussa.