Ferrari Challenge North America 2024: annunciato il calendario completo

Ferrari ha svelato il calendario dell’edizione 2024 del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli rivolta ai piloti e partner partecipanti, durante un fine settimana organizzato presso Sonoma. Il Ferrari Challenge North America 2024 si propone di visitare i più rinomati e apprezzati circuiti del continente, mantenendo l’impegno verso una miscela di competitività e i servizi lussuosi che tutti i partecipanti attendono dal campionato.

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2024 darà il via alla sua stagione presso una delle location più consolidate, il Circuit of the Americas, tra il 24 e il 28 aprile. Successivamente, il campionato vedrà il ritorno dei piloti al WeatherTech Raceway Laguna Seca dal 15 al 19 maggio. Il tracciato tecnicamente impegnativo, ben noto per la sua celebre curva Corkscrew, non è stato incluso nel campionato dal 2020, ma rimane uno dei preferiti tra i piloti.

Ferrari Challenge North America 2024: ecco tutte le tappe previste l’anno prossimo

Proseguendo, i piloti torneranno in un contesto familiare, il Circuit Gilles Villeneuve, in occasione del Gran Premio del Canada (7-9 giugno). A seguire, Watkins Glen sarà il punto centrale del campionato, dal 17 al 21 luglio, con il ritorno nel calendario di questo storico circuito newyorkese dopo un anno di assenza.

Il calendario del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli del prossimo anno prevede anche il ritorno in California nel mese di agosto, con i piloti che affronteranno nuovamente le sfide tecniche del Sonoma Raceway, dal 22 al 25 dello stesso mese.

Infine, la fase nordamericana del calendario si concluderà dal 12 al 15 settembre all’Indianapolis Motor Speedway, prima di procedere alla preparazione delle vetture per le Finali Mondiali, la cui data e ora verranno annunciate in seguito.

Ecco il calendario completo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli 2024: