Ferrari Challenge 2023: il campionato si sposta a Sonoma

Il Ferrari Challenge 2023 prosegue il suo calendario nordamericano con la quinta tappa al Sonoma Raceway. Il circuito di Sonoma è una presenza fissa nel calendario, con il campionato che lo visita per il terzo anno consecutivo.

Ma quest’anno offre una novità per i piloti, che dovranno affrontare un layout diverso da quello a cui sono abituati. Nell’edizione 2023, i piloti utilizzeranno la settima opzione nella parte superiore del circuito, prima di seguire il layout originale del circuito e evitare la chicane alla curva 9.

Questa nuova sfida offrirà una variabile in più per i piloti e le loro Ferrari 488 Challenge Evo mentre lavorano per sviluppare ulteriormente le loro ambizioni di campionato nelle quattro categorie.

Nella categoria Trofeo Pirelli, Matt Kurzejuewski di Ferrari of Beverly Hills ha preso il controllo, conducendo con 22 punti di vantaggio su Roberto Perrina di Ferrari of Seattle mentre il campionato entra nella seconda metà.

Il caos di Montreal ha colpito, come sembra sempre fare, ma in questo caso ha colpito duramente il più vicino sfidante di Kurzejewski, Jason McCarthy di Wide World Ferrari, che non è riuscito a salire sul podio in nessuna delle due gare, vedendo così il suo distacco aumentare a 26 punti da 15.

Il grande vincitore a Montreal è stato senza dubbio Roberto Perrina, che ha evitato i guai e si è piazzato sul secondo gradino del podio in entrambe le gare, scalando così al secondo posto in classifica.

Nella categoria AM, è stato un po’ più business as usual, con Justin Rothberg di Ferrari of Palm Beach che ha vinto Gara 1 e Tony Davis di Continental Autosport che ha conquistato la vittoria in Gara 2.

La pole position e il giro più veloce di Rothberg hanno aumentato leggermente il distacco tra loro, ora di quattro punti, ma i due sono comunque a pari merito. Marc Muzzo di Ferrari of Ontario, invece, ha visto la sua sfida subire un passo indietro con due quarti posti come miglior risultato sulla sua pista di casa. Ora è indietro di 23 punti e avrà bisogno di un weekend forte a Sonoma per rientrare nella lotta per il vertice.

Nella categoria Coppa Shell, Cameron Root di Ron Tonkin Gran Turismo continua la sua marcia in testa alla classifica, ma ha visto il suo vantaggio eroso dalla forte performance di Sureel Choksi di Ferrari of Denver.

Mentre Root è salito sul podio in Gara 1, è stato Choksi a salire sul gradino più alto in Gara 2, mentre Root non è riuscito a segnare punti. Il vantaggio di Root è ancora confortevole, di quattordici punti, ma un altro risultato positivo da parte di Choksi, o un’occasione mancata da parte di Root, renderanno questa una sfida molto interessante.

E non possiamo dimenticare David Voronin di Foreign Cars Italia, attualmente terzo a tre punti di distanza da Choksi. L’avventura di Voronin a Montreal si è sicuramente adattata allo schema, con una vittoria in Gara 1, ma nessun punto segnato in Gara 2.

Nella categoria Am, Lisa Clark di Ferrari of Beverly Hills ha ritrovato il suo ritmo mentre è salita sul gradino più alto del podio in Gara 1 a Montreal e ha ottenuto un quinto posto in Gara 2. Ciò le ha permesso di aumentare il suo vantaggio su Dan Cornish di Ferrari of Austin, che è distante 12 punti, ma ha anche conquistato il primo posto del podio in Gara 2.

Lance Cawley di Ferrari of Atlanta attualmente occupa la terza posizione, ma dovrà ritrovare parte del successo della prima parte di stagione per mantenere quella posizione, poiché ha solo 12 punti di vantaggio sul resto del campo Coppa Shell AM al momento.

Gli orari

Dopo le sessioni di test di mercoledì e giovedì, il campionato è iniziato con due sessioni di allenamento ufficiali ieri alle 08:00 del mattino. Le sessioni si alterneranno con sessioni dedicate ai programmi Club Challenge e Club Competizioni GT. Le auto sono scese in pista fino alle 19:00.

Le sessioni di qualifiche e gare inizieranno oggi, con le qualifiche che inizieranno alle 10:10 e le gare alle 14:10. Il programma di domani inizierà allo stesso modo alle 10:10 con le sessioni di qualifiche mentre le gare partiranno alle 13:40.