Alfaholics Giulia Super R 270: il restomod di un’Alfa Romeo mitica | Video

L’Alfaholics Giulia Super R 270 ha l’energia della GTA-R, ma in “formato familiare”. Si tratta anche in questo caso di un restomod, ossia di un rifacimento tech e modernizzante di un’auto classica. Qui ci sono le quattro porte e un comodo abitacolo, che ne fanno una proposta più appetibile per chi ha bisogno di soddisfare esigenze di trasporto multiplo, non assecondate al meglio dalla GTA-R, coupé basata sull’Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior.

Si può, in qualche modo, considerare l’Alfaholics Giulia Super R 270 come una GTA-R destinata agli appassionati che hanno pure dei figli o delle persone anziane a casa, della cui presenza a bordo non vogliono privarsi in occasione di certe uscite. Ovviamente, per godere in pieno del quadro prestazionale, meglio essere da soli, in contesti ambientali sicuri, come le piste, dove non si mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri o dove, quantomento, si agisce in un quadro più congruo e protetto.

L’Alfaholics Giulia Super R 270 è una berlina a quattro posti basata sull’omonimo modello storico. Nel realizzarla, i tecnici e le maestranze hanno fatto uso dello stesso amore e delle stesse attenzioni riservate a modelli dall’aspetto più sportivo e corsaiolo. Qui, in più, ci sono maggiori dosi di comfort e versatilità. Il trapianto delle componenti prestazionali della GTA-R è stato abbastanza naturale perché, come dicono i colleghi di Carscoops, l’Alfa Romeo Giulia e la GTA sono basate sulla stessa piattaforma.

Foto Alfaholics

Il nuovo restomod convince chi ama questa formula, ma non intercetta il consenso dei tradizionalisti, che vorrebbero tutelare il patrimonio automobilistico storico, senza violarne l’essenza. L’Alfaholics Giulia Super R 270 gode, come sulla GTA-R, della spinta di un motore a quattro cilindri in linea da 2.3 litri, interamente in alluminio, che sviluppa una potenza massima di 240 cavalli a 7.000 giri al minuto, su un peso inferiore ai 900 chilogrammi. Tra le parti alleggerite, anche il cofano in fibra di carbonio. Del pacchetto fanno pure parte elementi delle sospensioni in titanio.

Se, sul piano meccanico, ci sono molte similitudini con la GTA-R, le linee esterne e il trattamento dell’abitacolo sono completamente diversi. L’Alfaholics Giulia Super R 270 ha un interno dal look classico, con sedili intonati a quelli della sua epoca, ma non mancano diversi elementi moderni, come il caricatore del telefono induttivo, celato alla vista per preservare l’atmosfera vintage. Fa un certo effetto vedere il grande volante dell’Alfa Romeo Giulia originale su una belva da 240 cavalli, ma qui non si è ceduto alla tentazione del cambiamento. Chi l’ha realizzata va fiero di questa vettura, che promette emozioni e piacere in tutti i contesti dinamici. A voi il video. Buona visione.

Fonte | Carscoops

Foto | Alfaholics