Ferrari Testarossa Restomod by Officine Fioravanti

Officine Fioravanti ha finalmente mostrato la sua Ferrari Testarossa restomod dopo aver inizialmente anticipato con alcune immagini criptiche la vettura l’anno scorso. Sebbene l’esterno non sembri troppo diverso, le modifiche meccaniche danno alla supercar 107 cavalli in più (80 kilowatt) e 130 chilogrammi di peso in meno rispetto all’originale.

Ecco il restomod di Ferrari Testarossa by Officine Fioravanti

Il motore flat-12 continua ad avere una cilindrata di 4943,04 cc, ma Officine Fioravanti ha revisionato i pistoni e gli alberi a camme, oltre a sostituire l’iniezione meccanica originale con un sistema a controllo elettronico. Il propulsore di questa Ferrari Testarossa Restomod ora ha 9.000 giri / min, invece dei 6.700 giri originali.

Se il guidatore vuole sentire la differenza tra l’output originale e gli aggiornamenti, basta premere un interruttore sulla console centrale. In una posizione, il motore produce i soliti 385 CV (287 kW) di una Ferrari Testarossa ordinaria. Ruotandolo si sbloccano tutti i 492 CV (367 kW) disponibili in virtù di questi aggiornamenti. Officine Fioravanti stima che la velocità massima di questa Tesarossa sia di 320 km/h, in aumento rispetto ai 291 km/h della versione di fabbrica.

Questo restomod della Ferrari Testarossa ha anche nuove parti per assicurarsi che funzioni come una moderna supercar. Ci sono ammortizzatori Ohlins regolabili con quattro regolazioni e nuove barre antirollio con sei regolazioni. Lo sterzo ora ha solo due giri da un blocco all’altro. I freni Brembo hanno pinze a sei pistoncini davanti e quattro pistoncini dietro.

Per adattare la manovrabilità alle condizioni, due manopole sulla console centrale consentono di selezionare tra modalità Wet, Normal, Sport e Race separate per i freni antibloccaggio e il controllo della trazione.

Officine Fioravanti apporta solo alcune modifiche all’esterno. I fari a scomparsa ora hanno l’illuminazione a LED. Piuttosto che le ruote da 16 pollici della Testarossa, l’azienda adotta una configurazione sfalsata che ha un diametro di 17 pollici nella parte anteriore e un diametro di 18 pollici nella parte posteriore. L’acquirente ha scelto il colore bianco della carrozzeria di questa vettura.

Questo Testarossa vanta una cabina rifoderata in una leggera tonalità di marrone. I sedili e i pannelli delle porte sono in pelle traforata. Tutti i componenti in plastica originali del cruscotto, della console centrale e delle portiere sono ora in alluminio ricavato dal pieno. Come tocco finale, il telefono veicolare della vecchia scuola che si collega al lato passeggero della console centrale utilizza il Bluetooth per essere completamente funzionante. Un set di bagagli personalizzati si adatta alla parte posteriore.

Ti potrebbe interessare: Ferrari conquista una doppia vittoria alla 1000 km del Paul Ricard