Alfaholics GTA-R 290: Chris Harris si è innamorato dello speciale restomod | Video

L’Alfaholics GTA-R 290 è una delle migliori creazioni fatte da Alfaholics basate su Alfa Romeo. Negli ultimi anni, alcuni giornalisti britannici hanno avuto l’opportunità di guidare proprio questa meravigliosa vettura, compreso Chris Harris che nell’ultimo episodio di Top Gear pubblicato su YouTube ha deciso di metterla alla prova presso il Dunsfold Aerodrome.

È interessante notare che questa non è la prima volta che Harris guida la GTA-R 290 in quanto è stata anche descritta all’interno di un episodio di Chris Harris Drives alla fine del 2017. Per chi non lo sapesse, sotto il cofano del restomod si nasconde un motore a quattro cilindri aspirato da 2.3 litri capace di sviluppare una potenza di 243 CV.

Alfaholics GTA-R 290: Chris Harris ha avuto l’occasione di provare nuovamente il restomod

Anche se potrebbero non sembra molti, l’Alfaholics GTA-R 290 pesa soli 830 kg, il che significa che la speciale vettura presenta un rapporto peso/potenza di 294 CV per tonnellata. Il motivo principale per cui il restomod è così leggero è perché cofano del bagagliaio, vano bagagli e porte sono stati realizzati in fibra di carbonio leggera. Inoltre, la vettura dispone di una serie di componenti realizzate in alluminio e bracci trasversali in titanio.

Oltre alla potenza, il quattro cilindri sembra produrre un sound davvero niente male nel momento in cui viene premuto il pedale dell’acceleratore. Questo propulsore è stato abbinato a una trasmissione manuale che invia la potenza alle ruote posteriori. A differenza delle moderne Alfa Romeo, la GTA-R 290 non dispone di alcun sistema di sicurezza che modifica l’esperienza di guida.

Portarsi a casa una Alfaholics GTA-R 290 come questa significa sborsare ben 250.000 dollari. Per scoprire il parere di Chris Harris, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

