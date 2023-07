Ferrari Cavalcade 2023: la casa di Maranello rilascia il video ufficiale

L’azienda del “cavallino rampante” ha appena pubblicato su YouTube un video speciale, dove sono raccolti i momenti migliori della Ferrari Cavalcade 2023. Quest’anno l’evento è andato in scena tra il Lazio e l’Abruzzo, dove ha fornito un’abbuffata di emozioni ai partecipanti e al pubblico. Stiamo parlando della manifestazione più esclusiva allestita dal marchio per i suoi clienti, almeno con riferimento alle auto stradali dell’era moderna. Qui c’è solo il meglio.

La parata di “rosse” si è svolta dal 27 giugno al 2 luglio, con emozionanti alchimie stilistiche e sonore offerte al piacere dei sensi, in scenari ambientali di alto profilo, che hanno incorniciato al meglio lo spendore delle auto sportive della casa di Maranello. Nel filmato si gustano alcuni dei modelli presenti, ma anche le più affascinanti località toccate dal rombante e colorato corteo di supercar. Offerti al piacere della visione alcuni dei momenti più prestigiosi ed emozionanti vissuti dai protagonisti, concerti e cene di gala comprese.

Nel gruppo circa 100 Ferrari, molte delle quali limited edition. Della partita anche la one-off SP38 Deborah, ma gli sguardi principali sono andati alle varie Daytona SP3, LaFerrari, F50, Monza SP1 ed SP2, autentiche dominatrici della scena.

Foto Ferrari

La manifestazione ha attraversato il Centro Italia, su un percorso di circa 1.200 chilometri. Fra i luoghi interessati, perle come Roma, Fiuggi, L’Aquila, Orvieto, la Tuscania e il Parco Nazionale del Gran Sasso. Uno spettacolo nello spettacolo, condito da brividi sensoriali del più alto livello.

Fra i momenti più affascinanti della Ferrari Cavalcade 2023, la parata per le vie della capitale e la loro esposizione in Piazza del Popolo. Immancabile e lodevole la classica asta benefica di fine evento. L’eccitante raduno ha registrato la partecipazione di alcuni dei modelli moderni più esclusivi del “cavallino rampante”. Ancora una volta la kermesse è andata in scena nel segno del lusso, dell’eleganza e della potenza. C’è stata anche una gara di regolarità, ma altri sono stati i momenti che hanno sancito la nobiltà dell’evento, che si è snodato per le pittoresche strade del Belpaese.

I collezionisti sono giunti da ogni angolo del mondo, per onorare al meglio la passione per le “rosse”. A loro il piacere di un viaggio esclusivo nel cuore della cultura, della storia e della bellezza italiana. Ogni dettaglio è stato curato al meglio, perché l’eccellenza non ammette deroghe al ribasso, nemmeno sui dettagli. La Ferrari Cavalcade 2023 ha offerto ai partecipanti un’esperienza unica e indimenticabile, unendo l’amore per la guida e la passione in un mix di emozioni e avventure. Un trionfo di felici stimoli sensoriali, nel segno del mito, in una tela esclusiva e di inimitabile fascino. Video docet!