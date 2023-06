Ferrari 499P in parata a Maranello per celebrare il successo di Le Mans 2023 | Video

Il successo della Ferrari 499P alla 24 Ore di Le Mans 2023 ha una portata epocale. Anche se alla vigilia c’era un certo ottimismo, gli uomini del “cavallino rampante” temevano di mancare l’obiettivo: troppe le incognite in una gara del genere. Invece le cose sono andate per il verso giusto e la casa emiliana ha guadagnato una vittoria che riallaccia i fili della storia, riportando una “rossa” sul gradino più alto del podio della più leggendaria sfida endurance del pianeta. Un risultato che mancava all’appello dal 1965, quando la 250 LM di Jochen Rindt e Masten Gregory tagliò per prima la linea del traguardo.

Ora l’impresa si è ripetuta, con la Ferrari 499P numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovanazzi. Poteva andare ancora meglio se la “rossa” di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, scattata dalla pole, non avesse pagato dazio per un disguido tecnico nel corso della notte, che le ha fatto perdere terreno, costringendola al quinto posto finale, ma nelle corse conta solo chi finisce sul gradino più alto del podio. Le attenzioni, quindi, vanno tutte al meritato trionfo, che ha fatto brillare di entusiasmo il pubblico della Sarthe e gli appassionati di tutto il mondo.

Per festeggiare il fantastico risultato, le due Ferrari 499P scese in pista alla 24 Ore di Le Mans 2023 sono state fatte sfilare per le vie di Maranello. Ne sono derivati dei momenti toccanti, che hanno reso il giusto e doveroso tributo d’affetto alla gente che vive e lavora nella patria del mito del “cavallino rampante”. Le Hypercar della casa emiliana hanno fatto una parata per le vie del centro, coi loro equipaggi al completo, elargendo emozioni stellari. Ricordiamo che quello raccolto in Francia è stato un risultato storico anche perché centrato dopo mezzo secondo di assenza, al rientro nella top class.

La vettura numero 51 ha messo la firma sulla gara endurance più famosa al mondo, quarto round del FIA World Endurance Championship 2023. Per la Ferrari, quella degli scorsi giorni, è stata la decima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, dopo quelle ottenute nel 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965. Il numero complessivo di successi del marchio sale così a 39, includendo i 29 di classe messi in bacheca nella storia Ferrari sul sacro asfalto della Sarthe. Adesso si guarda all’edizione del prossimo anno, con rinnovate ambizioni di gloria. Nell’attesa, ecco a voi alcuni fotogrammi della parata delle due 499P sulle strade di Maranello. Buona visione!