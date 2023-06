Alfa Romeo batte Porsche: è il marchio premium ad offrire più qualità

Alfa Romeo ha ottenuto un risultato sorprendente nella classifica di qualità iniziale (IQS) di JD Power, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel settore automobilistico. Il marchio italiano si è infatti piazzato al primo posto tra i brand premium e al terzo posto nella classifica generale, superando concorrenti come Porsche, Lexus e BMW.

Alfa Romeo batte Porsche ed è il marchio premium che garantisce più qualità ai suoi clienti

La classifica di JD Power si basa sulle risposte di oltre 93.000 acquirenti e locatari di veicoli nuovi del model year 2023, che sono stati intervistati nei primi tre mesi di possesso. Lo studio valuta il numero di problemi per 100 veicoli (PP100) in nove categorie: infotainment; funzioni, comandi e display; esterni; assistenza alla guida; interni; motore; sedili; esperienza di guida; e clima. Un punteggio più basso riflette una qualità più alta.

Secondo lo studio, la qualità dei veicoli nuovi sta peggiorando, con un aumento record di 30 PP100 negli ultimi due anni. Nel 2023, la media dell’industria è di 192 PP100, con un incremento di 12 PP100 rispetto al 2022 e di 18 PP100 rispetto al 2021. Il calo di qualità è attribuibile a diversi fattori, come il maggiore utilizzo e penetrazione della tecnologia; la continua integrazione di sistemi audio problematici in altri modelli nuovi; i clacson dal suono scadente; i portabicchieri che non svolgono la loro funzione; e i modelli nuovi con 11 PP100 in più rispetto ai modelli precedenti.

Alfa Romeo ha invece dimostrato un miglioramento record rispetto al 2022, quando si era classificata al 25° posto nella classifica generale. Nel 2023, il marchio ha ottenuto un punteggio di 118 PP100, il migliore tra i brand premium e il terzo tra tutti i brand, preceduto solo da Dodge (110 PP100) e Kia (115 PP100). Il modello che ha contribuito maggiormente a questo successo è stato lo Stelvio, il SUV recentemente rinnovato.

“Questo risultato è motivo di grande orgoglio per Alfa Romeo, naturale conseguenza dell’eccezionale lavoro svolto da tutto il team – ha commentato Jean-Philippe Imparato, amministratore delegato del marchio -. L’estrema attenzione che poniamo alla qualità inizia nei nostri stabilimenti in Italia e rimane al fianco del nostro cliente. Questi risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta”.

All’opposto della classifica si trovano invece i brand emergenti nel settore delle auto elettriche, come Tesla, Rivian, Polestar e Lucid. Questi marchi hanno ottenuto i peggiori punteggi di qualità iniziale, con Tesla che ha registrato ben 321 PP100. Questi brand hanno sofferto soprattutto per problemi legati all’infotainment, alla guida autonoma e alla ricarica delle batterie.