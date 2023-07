Alfa Romeo: ecco come seguire il suo appuntamento con la storia

Nelle scorse ore Alfa Romeo ha parlato senza mezzi termini di appuntamento con la storia a proposito della presentazione della sua nuova super car erede della 33 Stradale che forse si chiamerà nuova 6C e che debutterà ufficialmente in versione concept car il prossimo 30 agosto come confermato ufficialmente dalla casa automobilistica del Biscione. Lo storico marchio milanese oggi ha fornito un link dove seguire la diretta streaming del grande evento in cui sarà rivelata questa hypercar che poi nei prossimi anni dovrebbe essere portata in produzione anche se in edizione limitatissima forse di appena 33 unità con prezzi stratosferici.

Ecco il link per seguire il 30 agosto alle 17 il debutto della nuova super car di Alfa Romeo omaggio alla mitica 33 Stradale

Alfa Romeo ha anche fornito un orario preciso in cui inizierà la diretta di presentazione della sua nuova auto. Questa avverrà alle ore 17 presso il Museo di Arese nello stesso week end in cui in Italia si terrà il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Il Biscione ha definito questa sua auto una creazione nata dal coraggio e dalla passione del proprio team. Si tratta dunque di un vero e proprio appuntamento con la storia per la casa automobilistica milanese che si prepara nei prossimi anni al rilancio in grande stile nel segmento premium del mercato auto a livello globale. Questa presentazione di una nuova super car dunque rappresenterà una sorta di ciliegina sulla torta della futura gamma di Alfa Romeo.

Il Biscione ha anche aggiunto che il debutto della nuova concept car sarà una vera emozione per tutti i fan della casa milanese e sicuramente risveglierà qualcosa anche in tutti coloro che per il momento non sono ancora stati conquistati dal nuovo corso del brand premium di Stellantis. Ricordiamo infatti che questo è solo l’inizio poi dal prossimo anno arriverà un nuovo modello ogni anno a cominciare dal SUV compatto che sarà prodotto in Polonia a Tychy e sarà il primo veicolo ad avere in gamma una versione completamente elettrica e proseguendo poi nel 2025 con la futura generazione di Giulia.