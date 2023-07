Alfa Romeo: 5 auto elettriche in arrivo

Nei prossimi anni la gamma di Alfa Romeo si arricchirà con tanti nuovi modelli. Come vi abbiamo già detto in numerose altre occasioni, anche la casa automobilistica del Biscione al pari di tutti gli altri marchi che fanno parte del gruppo Stellantis ha deciso di puntare forte sulle auto elettriche. Infatti il prossimo anno verrà lanciata la prima auto ad avere una versione elettrica al 100 per cento nella storia del brand milanese. Nel 2025 sarà la volta della prima auto che sarà commercializzata solo in versione elettrica. Dal 2027 il Biscione produrrà solo auto elettriche, sempre che nel frattempo non vi siano stati cambiamenti nei programmi.

5 auto elettriche nel futuro di Alfa Romeo per il rilancio del Biscione a livello globale

Del resto le vendite di auto elettriche stanno crescendo ma meno di quelle che erano le previsioni e dunque non possiamo escludere qualche slittamento nei prossimi anni sui piani delle varie case automobilistiche compresa la stessa Alfa Romeo. Ad ogni modo al momento sono cinque le auto elettriche che nei prossimi anni dovrebbero entrare a far parte della gamma dello storico marchio italiano.

La prima ad arrivare, come dicevamo poc’anzi, sarà un SUV compatto che sarà prodotto a Tychy in Polonia e che verrà presentato nel corso del prossimo anno. Questo modello avrà anche versioni ibride ma per la prima volta nella gamma di una vettura di Alfa Romeo ci sarà spazio per una versione completamente elettrica. A seguire nel 2025 arriverà la nuova generazione di Giulia. Questa dovrebbe essere la prima auto del Biscione ad essere realizzata solo ed esclusivamente in versione elettrica. Stessa sorte dovrebbe avvenire nel 2026 con la futura generazione di Stelvio. A seguire nel 2027 e nel 2028 toccherà a due nuove auto di segmento E. La prima dovrebbe essere la nuova GTV ispirata alla SZ di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi. L’ultimo di questi 5 modelli elettrici dovrebbe essere un SUV di grandi dimensioni. In questo caso però si attendono ancora conferme ufficiali.

Alfa Romeo EV

Con queste cinque auto elettriche la casa automobilistica milanese dovrebbe finalmente spiccare il volo nel segmento premium del mercato auto a livello globale. A settembre dovrebbero arrivare ulteriori conferme a questo piano che potrebbe comprendere anche ulteriori modelli. Si parla ad esempio di una nuova Alfetta che verrebbe venduta solo in Europa e che arriverebbe dopo il 2028. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito.