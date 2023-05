Nuova Jeep Grand Cherokee presentata alla stampa internazionale

Cortijo Curiel in Spagna è stata la cornice ideale per testare l’intera gamma di Jeep 4xe – Wrangler, Renegade, Compass – e le loro capacità e presentare la nuovissima Jeep Grand Cherokee. Un luogo simbolico che incarna il pilastro della libertà, dell’avventura e del divertimento di guida del Marchio grazie alla sua posizione sullo splendido Mar Mediterraneo vicino alla città di Malaga, alle spiagge e alla vita notturna.

A Malaga in Spagna nuova Jeep Grand Cherokee presentata insieme alla gamma 4xe

La conferenza stampa si è tenuta presso lo splendido Higueron Hotel, uno spazio multifunzionale che comunica i suoi valori etici e l’attenzione per l’ambiente: offre un’infrastruttura di ricarica dedicata alle auto elettriche e il suo design soddisfa i più elevati standard di concetti di vita ecologica. Una splendida cornice che evidenzia anche l’impegno di Jeep per la sostenibilità e l’evoluzione elettrica del marchio.

Il nuovissimo Jeep Grand Cherokee apre nuovi orizzonti in termini di prestazioni, comfort e funzionalità eccezionali ed è stato progettato e progettato per offrire ancora di più ciò che ha reso questo SUV Jeep una vera icona globale nel segmento dei SUV premium.

La nuovissima Jeep Grand Cherokee 4xe combina un avanzato motore a quattro cilindri turbo da 2,0 litri, due motori elettrici ad alta tensione, un robusto cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità e collaudati sistemi Jeep 4×4, per una potenza di 380 CV e 637 Nm di coppia. Nello specifico, il pacco batterie da 400 volt è composto da 96 celle agli ioni di litio e assicura fino a 48 km di autonomia combinata completamente elettrica, che diventano 51 km in autonomia cittadina, e un’autonomia totale fino a 700 km.

Con le soluzioni di ricarica offerte dal brand e l’utilizzo di servizi connessi come My Echarge, non ci sono più compromessi da scendere. Diventa un gioco da ragazzi organizzare le tue esigenze di ricarica elettrica con il partner e-solution Free2Move, sia sulla stazione di ricarica pubblica che sulla tua wallbox domestica. Tutte queste attività sono tanto più facili da gestire; tutto ciò che serve è scaricare l’applicazione mobile Jeep.

Il propulsore ibrido può essere personalizzato per adattarsi a ogni viaggio, dal pendolarismo quotidiano in modalità puramente elettrica all’assenza di ansia da autonomia per lunghi viaggi su strada autostradale e consentendo ai proprietari di esplorare la natura fuoristrada in quasi silenzio in modalità EV. Sono disponibili diverse modalità di guida EV.