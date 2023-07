Alfa Romeo 4C Designer’s Cut: ecco la one-off di Heritage per i 10 anni della 4C

Lanciata nel 2013, Alfa Romeo 4C incarna ancora i valori della casa automobilistica del Biscione in termini di design, prestazioni ed eccellenza tecnica volti a fornire la più piacevole esperienza di guida in totale sicurezza. Per celebrare il 10 ° anniversario della sportiva compatta, il dipartimento Heritage creerà un modello unico che è stato personalizzato da Alessandro Maccolini del Centro Stile Alfa Romeo.

One-off per festeggiare i 10 anni di Alfa Romeo 4C

L’iniziativa sarà presentata oggi in una video-intervista girata all’Heritage Hub. Presenta il designer Alfa Romeo Maccolini, all’epoca responsabile del design della 4C, e Alessandro Ravera, responsabile Operation Special Vehicles Heritage, che raccontano la genesi di questo modello che ha portato il marchio italiano negli USA. L’emozionante storia è raccontata attraverso immagini e ricordi e prosegue con i dettagli del progetto e un invito alla tribù Alfa Romeo – così come a qualsiasi altro appassionato – a esprimere la propria opinione sui canali di comunicazione Heritage (Facebook, Instagram, Youtube ).

Alfa Romeo 4C Designer’s Cut è la continuazione di un percorso, iniziato lo scorso anno con l’Abarth Classiche 1000 SP, con il team guidato da Roberto Giolito di Heritage Stellantis (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Abarth) che ha realizzato pezzi unici o comunque con poche unità basati su auto fuori produzione. Questa attività fa parte del programma “Reloaded by Creators” di Heritage. Lanciato nel 2018, prevede la vendita di un numero limitato di vetture d’epoca Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth: modelli storici con autenticità certificata che sono stati riportati alla bellezza originaria direttamente dalla casa madre. Il fascino senza tempo di ogni vettura viene restaurato con la cura, il know-how e la passione del team di esperti delle Officine Classiche.

Dallo scouting meticoloso della fase di identificazione, al restauro, alla valutazione e alla collocazione sul mercato, questo “ciclo completo” prende in considerazione sia il valore economico che quello culturale. Preservare il patrimonio non significa semplicemente conservarlo, ma rinnovarlo.