Fiat 500X e Tipo: il diesel torna su tutta la gamma

Buona notizia per chi ama il diesel. Fiat 500X e Tipo che negli ultimi mesi avevano limitato di molto la presenza della motorizzazione nella loro gamma tornano disponibili nella versione a gasolio in tutta la loro gamma. Questa affiancherà la versione Hybrid e rappresenterà la entry level con prezzi di partenza intorno ai 25 mila euro sia per l’una che per l’altra. Solo la Tipo Station Wagon costerà qualcosa in più e cioè circa 26 mila e rotti euro.

Torna il diesel in tutta la gamma di Fiat 500X e Tipo

Ovviamente la notizia del ritorno del diesel su tutta la gamma di Fiat 500X e Tipo provoca la gioia dei molti fan che ancora oggi ha questa tecnologia e secondo alcuni rappresentano il segnale che l’elettrificazione è ancora lontana dalla sua affermazione nel mercato auto. Fiat 500X negli ultimi mesi era disponibile diesel solo nella versione Sport mentre Fiat Tipo solo in quella Cross. Adesso invece tutte le versioni delle due famose auto della principale casa automobilistica italiana avranno il diesel.

Ricordiamo che Fiat 500X e Tipo hanno visto le loro gamme ridursi negli ultimi tempi. Del resto si tratta di due auto che vivono l’ultima fase della loro vita. Entro la fine del 2025 infatti la loro produzione si interromperà definitivamente e le due vetture usciranno di scena. Al loro posto nel 2025 Fiat lancerà un nuovo crossover di segmento C su base della piattaforma STLA Medium che molto probabilmente sarà prodotto a Kenitra in Marocco e che secondo alcuni si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla.

Ovviamente il nome non è ancora sicuro e dunque alla fine potrebbe benissimo chiamarsi in un’altra maniera. Fiat nel segmento B dal 2026 in poi dunque offrirà la nuova Fiat Panda e la nuova Fiat 600. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito nel corso delle prossime settimane.