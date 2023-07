Berger: “La Ferrari ha licenziato le persone sbagliate”

Gerhard Berger crede che la Ferrari si sia sbarazzata delle persone sbagliate quando ha permesso all’ex capo squadra Mattia Binotto di rassegnare le dimissioni, cosa che li sta già danneggiando. Ovviamente l’ex pilota non ha fatto cenno a chi secondo lui sarebbero le persone giuste per la Scuderia. La Ferrari ha registrato una delle peggiori prestazioni della stagione al Gran Premio di Gran Bretagna quando Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno raccolto solo tre punti nonostante fossero partiti dalla quarta e quinta posizione in griglia.

È stato l’ennesimo errore strategico della Ferrari a determinare la loro prestazione deludente, con la Scuderia che ha mantenuto una strategia di gomma medio-dura anche se era evidente a tutti gli altri in griglia che l’usura fosse minima nel finale di gara, a differenza dei loro calcoli.

Mentre si potrebbe sostenere che una safety car imprevista per la Haas di Kevin Magnussen che è ‘rimasta’ in pista non ha aiutato le cose, il Gran Premio di Gran Bretagna di domenica passerà alla storia come un’altra gara in cui il suo team di strategia Ferrari “ha fallito “. E questo perché hanno seguito una strategia estremamente “conservativa” con le gomme, ignorando le indicazioni che avevano dalla pista e dalle altre squadre.

Di conseguenza Berger ritiene che la Ferrari abbia preso la decisione sbagliata di consentire all’ex team principal Binotto di lasciare la squadra, con l’italiano che si è preso la colpa per una deludente seconda metà del 2022 e si è dimesso nelle settimane successive alla fine della stagione. Hanno perso la pazienza e hanno licenziato le persone sbagliate”, ha detto.

Tuttavia, per quanto riguarda chi secondo lui avrebbe dovuto andarsene, non è qualcosa che l’ex pilota della Ferrari è disposto a condividere. Binotto è stato sostituito dall’ex team principal dell’Alfa Romeo Fred Vasseur, con il francese che ha preso le redini a gennaio. Berger è stato brevemente legato alla posizione della Ferrari a dicembre, ma non ha voluto rivelare se una delle tante richieste ricevute provenisse dalla sua ex squadra.

“Ci sono state parecchie richieste, erano tutte molto interessanti, ma non rientravano nel mio programma di vita”, ha detto l’austriaco a Speedweek. “Ci sono stati pensieri, poi avrei dovuto riorganizzare la mia vita in modo diverso”, ha commentato il vincitore di 10 gare, dopo una carriera di discreto successo in Formula 1.

“I bambini giocano un ruolo importante. Voglio portare mio figlio di sei anni alle sue prime gare di go-kart e mia figlia di nove anni ad andare a cavallo. Voglio avere più tempo per loro”, ha commentato i motivi per cui si tiene ancora lontano da incarichi così prestigiosi. Dopo la partenza di Binotto, la Ferrari ha perso il capo del telaio David Sanchez, che è passato alla McLaren, mentre Laurent Mekies probabilmente ha vissuto la sua ultima gara in rosso a Silverstone, prima di andare in “congedo” prima del suo passaggio all’AlphaTauri.