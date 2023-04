Charles Leclerc allontana la Mercedes e Vasseur lo mette al centro del progetto Ferrari

Il fine settimana dell’appuntamento iridato di Baku, in Azerbaigian, si è aperto, per Ferrari, con la notizia dell’addio di Laurent Mekies al muretto del Cavallino Rampante in luogo di un passaggio in Scuderia AlphaTauri nel ruolo di team principal presumibilmente a partire dai primi mesi del 2024. Un addio che si aggiunge a quel contesto di ristrutturazione “silenziosa” che la Ferrari sta vivendo da inizio anno, una condizione che probabilmente non aiuta nella gestione dei risultati e nemmeno di quelli affidati a Charles Leclerc.

Il monegasco della Ferrari si ritrova, all’avvio dell’appuntamento di Baku, con un bottino che durante i primi tre appuntamenti del Mondiale disputati fin qui segna appena 6 punti conquistati. Un complessivo decisamente magro se paragonato alle ambizioni di una Scuderia proiettata verso l’obiettivo massimo per questo 2023, dopo un 2022 concluso in seconda posizione nel Mondiale Piloti, con Charles Leclerc, e nella medesima piazza per quanto riguardava il Mondiale Costruttori. Oggi la Scuderia si trova al quarto posto nel Mondiale Costruttori con soli 26 punti raccolti in tre appuntamenti stagionali: 30 lunghezze in meno dalla Mercedes, 39 dall’Aston Martin e 97 dalla Red Bull. Charles Leclerc è solo decimo nel Mondiale Piloti accanto a Nico Hulkenberg, con la Haas.

Per Charles Leclerc potrebbe esserci un futuro in Mercedes, escluso però (al momento) dal monegasco

Le voci relative ad un possibile futuro in Mercedes per Charles Leclerc si sono fatte sempre più insistenti nell’ultimo periodo. Nello specifico, sembrerebbe addirittura che proprio Mercedes sarebbe interessata al monegasco qualora Lewis Hamilton formalizzasse un addio dal Circus. Fra i primi a ridefinire queste indiscrezioni è stato Helmut Marko. Il consigliere della Red Bull ha ammesso a Sport Bild che potrebbe formalizzarsi una separazione anticipata fra Charles Leclerc e la Ferrari, col monegasco che dispone di un contratto valido col Cavallino Rampante fino a fine 2024.

Con quella che sembra essere una corposa ristrutturazione in corso in Ferrari, Charles Leclerc ha chiesto rassicurazioni al team principal Frederic Vasseur e pare di averle ottenute ammettendo di aver trovato la necessaria fiducia per intraprendere una corretta visione di futuro. In ogni caso le avances di Toto Wolff nei confronti di Charles Leclerc non sono mai mancate, ma sembra essere un argomento che al momento il monegasco non vuole trattare oltre al fatto che pare non siano stati intrapresi contatti col Costruttore della Stella almeno fino a questo momento.

A confermarlo è lo stesso Leclerc, il quale ha ammesso di non aver intrapreso contatti con Mercedes nell’ottica di un possibile passaggio futuro in direzione Brackley: “per ora, sono completamente concentrato sul progetto che sto portando avanti oggi: la Ferrari. Come ho detto, ho piena fiducia e sono fiducioso per il futuro, poi si vedrà. Il mio impegno nei confronti della Ferrari è totale perché amo la Ferrari. È sempre stato un sogno per me essere in questa squadra. La mia priorità principale è vincere il campionato del mondo con il Cavallino Rampante”, ha ammesso chiaramente Charles Leclerc nelle scorse ore.

Sembra voler blindare in Ferrari il futuro di Charles Leclerc, il team principal Frederic Vasseur

Vasseur lo blinda

Ora il team principal Frederic Vasseur dovrà intraprendere un percorso volto a diffondere un clima di ottimismo all’interno della Gestione Sportiva, utile per attrarre nuovi tecnici per ridefinire il progetto della monoposto per il prossimo anno. Oltre che per migliorare la gestione dei riscontri in pista quest’anno.

Le trattative che ragioneranno sul rinnovo di contratto di Charles Leclerc non sarebbero ancora cominciate; se ne riparlerà più avanti, quando perlomeno si ritiene che le situazioni interne alla Gestione Sportiva saranno definitivamente risolte e quindi i ragionamenti più pacati e chiari da definire. Proprio in merito al monegasco, Frederic Vasseur ha ammesso che la frustrazione di Charles è ovviamente giustificata. Allo stesso tempo ha quindi confermato che al momento non sono ancora cominciate le trattative sul rinnovo di contratto, che scadrà appunto al termine della prossima stagione, perché attualmente secondo il team principal della Scuderia “non è il momento giusto per farlo”.

Secondo Vasseur, Charles Leclerc è parte dell’intero progetto Ferrari ed è coinvolto nello sviluppo della squadra perché “ogni squadra si costruisce attorno al pilota”. Per Vasseur se si guarda alla storia del Circus, tutte le migliori storie di successo hanno richiesto del tempo e hanno previsto “figure chiave attorno alle quali ha preso forma il team”: il team principal della Ferrari ha citato Michael Schumacher, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Di conseguenza Charles Leclerc rappresenta un pilastro centrale per la performance della squadra, almeno a sentire il punto di vista di Frederic Vasseur.