Fiat Strada 2024: nuovo motore turbo e altre novità eclatanti in arrivo

Fiat Strada è il modello più venduto da anni in Brasile dalla casa italiana. Nonostante ciò si lavora già alla nuova versione. Fiat Strada 2024 farà il suo debutto alla fine del 2023 con novità visive e un motore 1.0 Turbo Flex T200 in due allestimenti. I prototipi sono in fase di test a Minas Gerais e anche a San Paolo. La vettura nella versione Turbo Flex avrà motore 1.0 T200 e trasmissione CVT nelle versioni Ranch e nelle inedite versioni Ultra. Le due versioni avranno anche tocchi visivi sulla parte anteriore con un nuovo paraurti e una griglia. Il look è già stato svelato nelle scorse settimane da alcuni media brasiliani. Esternamente, le versioni turbo del pick-up compatto di Fiat avranno un look esclusivo. Il paraurti sarà tripartito per abbassare il costo della riparazione e di conseguenza ridurre l’importo dell’assicurazione. Dopotutto, in caso di piccoli urti, è possibile sostituire solo la parte danneggiata.

Look esclusivo per le versioni Turbo di Fiat Strada 2024

Per il restyling del pick-up Fiat si è ispirata al look del SUV compatto Fiat Pulse, i fari ausiliari del pick-up saranno praticamente gli stessi del SUV. Fiat Strada 2024 sarà dotato di numerose novità tra cui anche le luci di marcia che saranno a LED. La griglia inferiore delle versioni Ranch e Ultra sarà la stessa con elementi in rete a nido d’ape. La forma cambia e il pezzo diventa più grande.

La griglia principale, che cambia anche forma, sarà esclusiva per ogni versione, sulla Strada Turbo 2024 Ranch, il pezzo ha elementi a forma di alveare, ma con un’apertura più piccola tra quelli che possiamo chiamare nidi d’ape, due barre in nero sono in cima al nome del marchio sulla griglia e appena sopra una barra cromata. La griglia della Strada Turbo 2024 Ultra avrà lo stesso formato della Ranch, ma gli elementi sono esclusivi, la maglia sarà a nido d’ape con aperture più ampie e il bordo della griglia sarà più largo e sporgente, come già avviene nella sorella Toro.

Si ipotizza che per differenziarsi dalla versione Ranch, il paraurti dell’Ultra non abbia la verniciatura nella parte centrale, essendo di colore nero per fare un tutt’uno con la calandra, andrebbero verniciate solo le parti dell’estremità del paraurti accompagnare la carrozzeria.

Già i fari principali, i parafanghi e il cofano non cambiano. Dovrebbero invece essere proposti nuovi cerchi in lega per le versioni Ranch e Ultra. Nella parte posteriore, la Fiat Strada Turbo 2024 non subirà modifiche estetiche, mantenendo le stesse luci posteriori, cofano motore e paraurti. Al suo interno la vettura subirà pure dei cambiamenti. Previste in particolare modifiche alla parte centrale del quadro strumenti che accoglierà il nuovo sistema multimediale con schermo da 8 pollici. Il volante dovrebbe rimanere com’è attualmente, ma con una piccola modifica per ricevere il tanto atteso pilota automatico, molto richiesto da quando il pickup ha ottenuto il cambio CVT.

Fiat Strada Ultra 2024 avrà il motore 1.0 Turbo Flex da 125 CV di potenza a 5.750 giri/min e coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/min se alimentato a benzina e 130 CV di potenza a 5.750 giri/min e coppia di 20,4 kgfm a 1.700 giri/min con alimentazione a benzina etanolo nel serbatoio. Il motore sarà collegato al cambio CVT che ha sette marce virtuali. Le altre versioni di Strada 2024 non dovrebbero subire modifiche visive esterne. All’interno, le modifiche saranno le stesse della versione turbo sopra descritta. Qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito Autos Segredos.