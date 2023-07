Jeep sarà protagonista agli XMasters 2023 con la sua gamma

Quest’estate, dal 15 al 23 luglio, Jeep sarà protagonista di uno degli eventi estivi più divertenti in Italia: XMasters. Giunto alla sua 12ª edizione, l’evento di quest’anno vanta un testimonial green d’eccezione: Roberto D’Amico, pluridecorato campione del surf.

La Green Area sarà il cuore pulsante dell’evento, con allenamenti e lezioni di yoga ogni giorno (escluso il lunedì 17) a partire dalle 6:30 del mattino. XMasters 2023 è un evento plastic free con un forte impegno per la sostenibilità ambientale. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di testare e-surf ed e-foil, oltre a surf, kytesurf, sup e altri sport acquatici.

Jeep: il brand porterà la sua gamma agli XMasters 2023

In tema di sostenibilità, non poteva mancare Jeep. La casa automobilistica americana, con i suoi pluripremiati SUV, sta viaggiando verso la “Zero Emission Freedom”. Questo è il piano per la nuova generazione di veicoli 4xe, con cui il brand di Stellantis intende diventare il principale produttore mondiale di SUV elettrificati. In particolare, l’azienda ha in programma di lanciare quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025.

Il pubblico ha già dimostrato di apprezzare questo percorso verso la sostenibilità. Con i suoi SUV 4xe ibridi plug-in e la nuova Avenger 100% elettrica, Jeep ha dominato anche a giugno il mercato dei veicoli dotati di spina per la ricarica (Low Emission Vehicle – LEV), con una quota che in Italia sfiora il 14%.

Si farà off-road in riva al mare con i modelli 4xe

Una delle attività più emozionanti di questa edizione degli XMasters 2023 sarà l’off road in riva al mare a bordo delle Jeep 4xe. Questa esperienza offrirà l’opportunità di apprezzare le inimitabili doti fuoristradistiche che hanno reso il brand di Stellantis famoso in tutto il mondo.

4xe è ormai un marchio all’interno della casa americana e rappresenta l’evoluzione del concetto di capability arricchito di sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La nuova trazione integrale equipaggia Compass, Renegade, Wrangler e l’ammiraglia Grand Cherokee.