Alfa Romeo Tonale, Fiat 500X e Tipo: richiamate le Hybrid per rischio incendio

Fiat e Alfa Romeo nelle scorse ore hanno nuovamente richiamate le loro auto Hybrid. Oltre ad Alfa Romeo Tonale sono state richiamate anche la 500X e la Tipo per rischio incendio della batteria al litio 48 V. Questo richiamo è stato diffuso nelle scorse ore dal portale Safety Gate del Rapex. Si tratta del sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di tutti i prodotti non alimentari quindi non solo le auto. Di solito sono le stesse case automobilistiche ad indicare il richiamo. Nel caso di Stellantis quello che riguarda le auto di Fiat e Alfa Romeo arriva dalla Germania e indica che questo problema può aumentare in alcuni casi il rischio di incendio.

Rischio di incendio: richiamate Alfa Romeo Tonale, Fiat Tipo e Fiat 500X hybrid

Questo richiamo riguarda nello specifico le vetture dotate di motore 1.5 Turbo benzina hybrid con batteria agli ioni di litio da 0,8 kWh 48 V. Già per lo stesso problema si era registrato un altro richiamo per quanto concerne Alfa Romeo Tonale. Alle auto richiamate in precedenza si aggiungono adesso le vetture prodotte dall’11 novembre 2022 al 6 febbraio 2023. Per quanto riguarda invece le unità di Fiat Tipo e 500X coinvolte nel richiamo si tratta di quelle prodotte dal 18 novembre 2022 al 12 maggio 2023.

Secondo quanto riporta il bollettino del richiamo, in queste auto la valvola di sovra pressione della batteria da 48 volt potrebbe avere dei difetti. Questo problema potrebbe causare una diminuzione della funzionalità della batteria e il suo surriscaldamento nel caso si verifichino infiltrazioni d’acqua. In questo caso ovviamente c’è un forte aumento del rischio di incendio. Vedremo dunque a proposito delle unità di Alfa Romeo Tonale, Fiat Tipo e 500X Hybrid coinvolte in questo richiamo che novità arriveranno nei prossimi giorni da Stellantis.