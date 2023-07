Alfa Romeo 6C: ecco quando potrebbe arrivare sul mercato

Alfa Romeo 6C dovrebbe essere il nome della concept car che la casa automobilistica del Biscione svelerà il prossimo 30 agosto come ufficialmente annunciato nei giorni scorsi. La vettura che sarà mostrata per la prima volta presso il museo di Arese non si sa ancora se arriverà in produzione. Un annuncio in proposito potrebbe arrivare proprio al momento della presentazione. Secondo indiscrezioni però i dirigenti del Biscione avrebbero già deciso.

Il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per il lancio sul mercato della futura Alfa Romeo 6C

Secondo queste voci Alfa Romeo 6C sarà portata sul mercato a partire dal 2026. Al momento non si tratta di notizie ufficiali ma di semplici voci e dunque come tali devono essere considerate. Questa auto comunque se arriverà sul mercato lo farà con pochissime unità. Sempre secondo indiscrezioni come omaggio alla 33 Stradale potrebbero essere appena 33 le unità commercializzate che saranno tutte vendute prima ancora del lancio ufficiale a cifre davvero esorbitanti.

Questa nuova Alfa Romeo 6C potrebbe rappresentare nel 2026 l’ultima volta per il motore V6 2.9 di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, GTA e GTAm. Dopo questa auto infatti Alfa Romeo produrrà solo ed esclusivamente auto elettriche al 100 per cento. Questa auto dunque potrebbe avere un motore da oltre 600 cavalli con prestazioni importanti. Il prossimo 30 agosto sapremo con precisione se e quando l’auro sarà lanciata sul mercato, conosceremo con precisione tutte le sue specifiche tecniche e sapremo soprattutto quello che sarà il suo design che per il momento possiamo solo immaginare coni numerosi render apparsi sul web che provano a ricostruire il suo aspetto, come quelli che vi proponiamo in questo nostro articolo.

Infine segnaliamo che sempre il prossimno 30 agosto Alfa Romeo potrebbe rivelare altre importanti novità relative al suo futuro che come vi dicevamo in un nostro precedente articolo sarà ricco di novità e sorprese con tanti modelli già ufficialmente confermati e altri che invece sono attualmente sotto il vaglio dei dirigenti del Biscione e che potrebbero essere confermati proprio in fase di presentazione della nuova Alfa Romeo 6C.