Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio vs M3 Competition vs Camaro ZL1: chi vince la drag race?

In una recente drag race organizzata dal canale YouTube Sam CarLegion, tre incredibili auto si sono sfidate: una BMW M3 Competition 2023, un’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e una Chevrolet Camaro ZL1. Questi tre modelli rappresentano il sogno di ogni appassionato di auto, offrendo una combinazione di potenza, velocità e stile.

La Camaro ZL1 è dotata di un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri che eroga 660 CV e 881 Nm di coppia massima. Questa potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 10 velocità. L’auto pesa 1763 kg.

La Giulia Quadrifoglio utilizza invece un V6 biturbo da 2.9 che produce 510 CV e 60 Nm. Anche questa potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 velocità. L’auto pesa 1752 kg.

Infine, la M3 Competition xDrive è dotata di un sei cilindri in linea biturbo da 3 litri che produce 510 CV e 650 Nm. Questa potenza viene trasmessa alle ruote attraverso un cambio automatico a 8 velocità e la trazione integrale xDrive. L’auto può essere configurata anche con trazione posteriore e pesa 1782 kg.

La prima gara ha visto la Camaro contro l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Nonostante la muscle car americana abbia avuto qualche difficoltà nella partenza, ha dimostrato una potenza impressionante in roll, superando la vettura del Biscione.

Queste tre auto rappresentano il garage perfetto per qualsiasi appassionato di auto. La BMW M3 Competition sarebbe perfetta per l’inverno, la Quadrifoglio per l’estate e la famiglia e la Chevy per le giornate in pista. Non importa quale si preferisce. Tutte e tre queste auto offrono un’esperienza di guida emozionante e unica.

