Alfa Romeo Giulia: ecco come sarebbe con un nuovo volto

Alfa Romeo Giulia di recente ha ricevuto un restyling con il quale ha ottenuto alcune lievi modifiche estetiche che in particolare hanno riguardato l’introduzione dei nuovi fari a led e poche altre novità come ad esempio il quadro strumenti digitale. I cambiamenti per quanto lievi sembrano aver fatto bene alla vettura che sul mercato sta registrando dei timidi segnali di ripresa rispetto agli scorsi anni un po’ in tutta Europa. La berlina di segmento D del Biscione continuerà ad essere proposta in questa versione ancora per qualche anno fino a quando non arriverà la nuova generazione che dovrebbe debuttare nel 2025. Di questo modello si dice però che il design potrebbe subire un cambiamento davvero rivoluzionario. Al momento non è chiaro come cambierà Giulia e si attendono informazioni ufficiali.

Nuova Alfa Romeo Giulia: il designer Kelsonik immagina in un render come sarebbe la berlina con un nuovo volto

Nel frattempo sul web nelle scorse ore il designer e creatore digitale Kelsonik ha pubblicato un nuovo render di Alfa Romeo Giulia in cui la vettura viene immaginata con un nuovo volto ancora più aggressivo e sportivo. Le immagini non chiariscono se si tratta dell’ipotesi di una nuova generazione o semplicemente di una versione alternativa al modello attuale. Le differenze soprattutto nella parte anteriore del modello sono piuttosto evidenti, ma non sembrano tali da far pensare ad una vera e propria nuova generazione semmai un pesante restyling che però è rimasto solo sulla carta visto che quello ricevuto a fine 2022 è stato, come detto poc’anzi, piuttosto lieve.

Per il futuro di Alfa Romeo Giulia, ci aspettiamo invece novità eclatanti. C’è chi pensa che all’auto verrà data un’impronta ancora più sportiva e che nel 2025 vedremo una sorta di berlina coupé a 4 porte. Chi invece pensa che per sfondare a livello globale la casa automobilistica del Biscione possa decidere di rendere l’auto più vicina ad un crossover dandole un aspetto da fastback come la Citroen C5 X o la stessa Peugeot 408. Al momento sono solo supposizioni.

Il capo del design di Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos su questo modello non si è sbilanciato dicendo solo che avrà ancora più carattere e personalità. Il designer ha però aggiunto che le future auto elettriche del Biscione avranno alcuni elementi che hanno caratterizzato alcune delle auto di Alfa Romeo del passato come la coda tronca un elemento che dunque potrebbe trovare spazio nella futura generazione della berlina di segmento D dello storico marchio milanese.