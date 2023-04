Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm: ipotizzata nuova versione

Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm è un modello che al momento non è previsto che arriverà nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Ci riferiamo ad una nuova edizione della versione limitata che negli scorsi anni è stata lanciata sul mercato dalla casa milanese di Stellantis. In molti si sono domandati se visto che Giulia ha subito un restyling e che a breve sarà svelata anche la nuova Quadrifoglio, se ci possa essere in futuro spazio anche per un restyling di Giulia GTA e GTAm.

Sul web ancora un’ipotesi per quanto riguarda una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm che però al momento non è prevista

Nelle scorse ore a proposito di una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm si segnala un nuovo render pubblicato su Facebook dalla pagina Super cars che mostra come potrebbe cambiare l’auto nel caso di una nuova versione ispirata al recente aggiornamento della berlina di segmento D che adesso è stata resa più vicina nell’aspetto al SUV Alfa Romeo Tonale grazie alla presenza di nuovi fari.

Sono in tanti tra i numerosissimi fan della casa automobilistica del Biscione a sperare nel lancio di un simile modello sul mercato. Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Giulia GTAm disporrebbe dello stesso motore della versione attuale e cioè il motore benzina biturbo a 6 cilindri a V da 2,9 litri da 540 cavalli. La vettura raggiunge una velocità massima di 315 km orari e accelera da 0 a 100 km orari in appena 3,6 secondi. Vedremo dunque in proposito che novità arriveranno dal marchio premium di Stellantis nei prossimi mesi.