Nuove Fiat Topolino e 600e presentate alle 159 concessionarie italiane

Rivivono le leggende dell’automobilismo italiano grazie a Fiat: le iconiche Topolino e 600e, rielaborate in chiave green, hanno fatto il loro debutto ufficiale in un evento che si è svolto presso la storica Pista 500 del Lingotto a Torino, un luogo emblematico per la casa automobilistica italiana.

La presentazione è stata seguita da oltre 200 partecipanti, rappresentanti dei 159 concessionarie del brand, riunite per accogliere i due nuovi prodotti.

Nuove Fiat Topolino e 600e: i dealer italiani accolgono i due nuovi prodotti del brand

Santo Ficili – Country Manager di Stellantis Italia, Giuseppe Galassi – Managing Director di Fiat & Abarth Italia – e Andrea Khawatmi – direttore marketing di Fiat & Abarth Italia – hanno guidato l’evento, con Gaetano Thorel – Head of Fiat & Abarth Europe – come ospite d’onore.

Il coinvolgimento e l’entusiasmo mostrati dagli showroom italiani per queste novità sono stati intensi, un segno positivo per il cammino dello storico costruttore torinese verso la leadership del mercato locale.

Ficili, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza del Piano Rete Italia e del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, che prevede 100 lanci complessivi entro il 2030. Questo ambizioso piano porterà la casa automobilistica torinese a riconquistare la posizione di leader sul mercato italiano che merita.

Alcune delle caratteristiche offerte dai due modelli

Le nuove Fiat 600e e Topolino rappresentano il primo passo verso la riqualificazione di Fiat come leader del mercato domestico e come marchio di riferimento nella mobilità urbana sostenibile. Galassi ha evidenziato l’importanza di questi nuovi lanci come espressione della volontà dell’azienda di rimanere leader del mercato, puntando su una mobilità urbana sempre più sostenibile.

La nuova Fiat Topolino, in particolare, è l’incarnazione della nuova Dolce Vita, che rende l’elettrico accessibile a tutti grazie alla sua facilità di ricarica e alla sua agilità nelle strade urbane. È la risposta del marchio alle esigenze di mobilità urbana, con una lunghezza di soli 2,53 metri e un’autonomia di 75 km con una singola ricarica, ideale per la vita cittadina.

D’altro canto, la nuova 600e combina il meglio dei segmenti B e B-SUV per offrire un’esperienza di guida elegante e divertente, rappresentando il ritorno del marchio nel segmento B. Le sue dimensioni, perfette per la città, la rendono ideale per gli amanti dell’urban lifestyle. Il suo bagagliaio da 360 litri e le batterie agli ioni di litio da 54 kWh le consentono un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e di oltre 600 km in quello urbano.

Entrambe le auto elettriche, inoltre, sono dotate di funzioni di sicurezza e assistenza alla guida di ultima generazione, testimoniando l’impegno di Fiat verso una mobilità sicura e sostenibile. Con il lancio di queste due icone rivisitate, il produttore di Torino conferma la sua missione di promuovere una mobilità urbana sostenibile, combinando innovazione e tradizione in una sintesi perfetta di eleganza, praticità e rispetto per l’ambiente.