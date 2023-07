Fiat Panda 2024 sarà un crossover

Ieri abbiamo saputo che molto probabilmente Fiat Panda 2024 sarà presentata ufficialmente il prossimo 11 luglio 2024, giorno in cui Fiat festeggia un anniversario molto importante e cioè i 125 anni dalla sua fondazione. Questa dunque sarà la prossima grande novità attesa a proposito del marchio torinese di Stellantis dopo le recenti rivelazioni di 600 e Topolino. A proposito di questo atteso modello, il numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois parlando con Autocar ha confermato che non si tratterà di una berlina ma di un crossover di segmento B ancora più compatto della nuova Fiat 600e. Infatti questo veicolo misurerà circa 4 m.

Con Fiat Panda 2024 saranno tre i crossover della casa italiana nel segmento B

Sempre a proposito di Fiat Panda 2024, Francois ha anche ribadito che sarà un modello globale che sarà venduto anche in America Latina ma probabilmente con un altro nome, forse quello di nuova Fiat Argo. La vettura ovviamente avrà una versione completamente elettrica ma dovrebbe esserci spazio anche per qualche versione con motore a combustione. Gli elementi di design della concept Fiat Centoventi ovviamente non mancheranno.

Questa vettura come ricorderete è stata presentata da Fiat al salone di Ginevra nel 2019, in occasione del 120° anniversario del marchio. Si tratta di un’auto che anticipava le linee della futura generazione della Panda. Questa concept car si caratterizza per il suo design minimalista e modulare, che permette una vasta personalizzazione sia degli esterni che degli interni. Gli interni sono dotati di una plancia con dei fori dove si possono inserire vari accessori, come porta-penne, porta-tablet etc. Anche i sedili sono intercambiabili e possono essere sostituiti con poltrone, tavolini o altri elementi.

Come appare evidente in numerosi render apparsi sul web negli scorsi mesi questa auto dovrebbe dunque avere uno stile squadrato e moderno dando origine ad una nuova famiglia di auto a cui seguirà nel 2025 anche un altro crossover di segmento C lungo circa 4,4 m che secondo alcuni potrebbe chiamarsi nuova Fiat Multipla.

Dunque Fiat Panda 2024 sarà il terzo modello di segmento B ad entrare nella gamma di Fiat dopo la Fiat 500X che continuerà ad essere venduta fino al 2025 e alla nuova Fiat 600 che è stata presentata ufficialmente lo scorso 4 luglio insieme alla nuova Fiat Topolino nella sua versione completamente elettrica con motore da 156 cavalli e 400 km di autonomia. Ovviamente al momento non si sa nulla sulle specifiche della futura Panda. Siamo sicuri però che nel corso di questo anno emergeranno numerose novità a proposito delle sue caratteristiche.

Man mano che ci avvicineremo al suo debutto è probabile che Fiat possa rilasciare vari indizi e teaser che ci aiuteranno a scoprire piano piano come sarà questo modello. Con Fiat Panda 2024 dunque la casa italiana metterà le cose in chiaro una volta per tutte per quanto concerne la sua strategia future per avere un ruolo importante all’interno del mercato auto a livello globale. Vedremo dunque quali novità arriveranno a proposito di questa auto nei prossimi mesi.