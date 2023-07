Fiat: i punti chiave della rinascita del marchio secondo il CEO Olivier François

Fiat è un marchio storico dell’industria automobilistica italiana, ma negli ultimi anni ha sofferto di una perdita di identità e di competitività sul mercato. Per invertire questa tendenza, il suo numero uno l’amministratore delegato Olivier François ha delineato una strategia basata su quattro pilastri: elettrificazione, design, innovazione e internazionalizzazione.

Elettrificazione: Come già vi abbiamo annunciato in diverse occasioni Fiat punta a diventare un marchio 100% elettrico entro il 2030. La principale casa automobilistica italiana dunque vuole offrire una gamma di auto a zero emissioni perfette per quelle che sono le esigenze e le necessità dei clienti nelle città piccole e grandi. Il primo passo in questa direzione è stato il debutto della nuova Fiat 500 elettrica, che come sappiamo ha riscosso un enorme successo sia commerciale con vendite sopra le aspettative sia anche tra gli addetti ai lavori con recensioni sempre molto positive. La city car elettrica della principale casa automobilistica italiana ha anche vinto numerosi premi internazionali. Adesso si attende con trepidazione il lancio della nuova Panda, che sarà anch’essa elettrica e che grazie ad un rapporto qualità prezzo molto elevato potrebbe far fare alla casa torinese un passo in avanti importanti per quanto concerne quelli che sono i suoi piani per il futuro.

Design: Fiat vuole tornare ad essere un marchio iconico e distintivo, capace di esprimere lo stile e la personalità italiani. Per questo motivo, ha creato un nuovo centro stile dedicato al marchio, che ha già lavorato alla nuova 500 elettrica. Il centro stile si occuperà di creare modelli originali e attraenti, che sappiano coniugare funzionalità ed emozione. Ciò in particolare sarà evidente con le prossime due auto che saranno lanciate dal brand di Stellantis. Ci riferiamo alla nuova Panda e alla nuova Multipla che arriveranno nel 2024 e nel 2025 e che daranno origine ad una nuova famiglia di auto con un design molto diverso rispetto a quello degli attuali modelli compresa la recente 600.

Innovazione: Fiat intende essere un marchio all’avanguardia nel campo della tecnologia e della connettività, offrendo ai suoi clienti soluzioni intelligenti e intuitive per migliorare la loro esperienza di guida. Un esempio di questo approccio è il sistema Uconnect 5, che equipaggia la nuova 500 elettrica e che permette di gestire le funzioni dell’auto tramite uno schermo touch da 10,25 pollici o tramite comandi vocali. Il sistema Uconnect 5 è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto senza fili e offre anche servizi online come la navigazione connessa, l’assistenza stradale e l’aggiornamento remoto del software. Dunque anche in futuro continueremo a vedere delle interessanti innovazioni tecnologiche nelle auto del costruttore italiano che punterà sempre di più sulla tecnologia e sulle innovazioni per soddisfare a pieno i suoi clienti che ormai cercano sempre di più cose come queste quando acquistano una nuova auto anche se si tratta di una city car o di una utilitaria.

Internazionalizzazione: Fiat vuole ampliare la sua presenza sui mercati globali, sfruttando le sinergie con gli altri marchi del gruppo Stellantis. In particolare, Fiat punta a rafforzare la sua posizione in America Latina, dove è già leader in Brasile e Argentina, e a entrare in nuovi mercati come l’India e la Cina, dove potrà contare sulle reti distributive dei partner locali. La principale casa automobilistica italiana vuole anche rilanciare il suo marchio negli Stati Uniti, dove dal prossimo anno tornerà la 500 elettrica. Vedremo dunque che novità arriveranno dal marchio di Stellantis a proposito del suo futuro nel corso dei prossimi mesi.