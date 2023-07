Peugeot: prova di forza del leone in un importante mercato

Peugeot rafforza la sua posizione di marchio leader in un mercato automobilistico molto importante. Ci riferiamo al Portogallo dove anche giugno non ha fatto eccezione. Dopo i primi sei mesi dell’anno, la casa automobilistica francese è leader di mercato non solo nelle vendite totali, ma anche in entrambe le aree di Veicoli Commerciali (FV) e Veicoli Commerciali Leggeri (VCL) (dati ACAP). Nel cumulato, la casa del Leone è stato il brand più venduto in assoluto in Portogallo nella prima metà del 2023, registrando fino ad oggi un totale di 15.630 veicoli, il 44,1 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, corrispondente a una quota di mercato di 12,6 per cento.

Peugeot si conferma sempre più leader di mercato in Portogallo

Nel mercato dei VP accumulati, Peugeot è anche leader, con 12.914 veicoli venduti, il 48,2 per cento in più rispetto all’equivalente semestre 2002, registrando ora una quota di mercato dell’11,7 per cento (+0,2 per cento). Allo stesso modo, nel mercato VCL, il Marchio è al vertice delle vendite, con 2.716 immatricolazioni, un volume superiore del 27,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per una quota di mercato del 19,8 per cento (+1,7 per cento).

Lo scorso giugno, Peugeot ha raggiunto un volume di immatricolazioni davvero eccezionale, il più alto da gennaio 2016. Immatricolando 3.703 unità, ha registrato una significativa crescita del 77,3 per cento a volume, in un mercato nazionale cresciuto del 44 per cento e ha raggiunto una quota del 14,7 per cento, superiore di 2,8 punti percentuali rispetto a giugno 2022 (11,9 per cento) . È stata quindi leader indiscussa delle vendite totali nel mese di giugno.

Stesso discorso anche per il mercato VP, con 3.107 veicoli venduti, l’80,7 per cento in più rispetto allo stesso semestre del 2002, praticamente il doppio della crescita del mercato (+41,7 per cento). La quota è stata del 14,1 per cento (+3,0 punti in più rispetto a giugno dello scorso anno). Nel mercato VCL, la casa di Stellantis ha immatricolato 596 veicoli, un volume superiore del 61,1 per cento, per una quota del 18,8 per cento. Con 4.631 unità vendute tra gennaio e giugno, 2008 rafforza la sua posizione di vettura più venduta in Portogallo. Al secondo posto la Peugeot 208, con 3.544 immatricolazioni registrate nel periodo. Insieme, questi due modelli rappresentano oggi il 7,4 per cento del numero totale di Veicoli Commerciali venduti nel Paese. Da segnalare anche la performance commerciale del Partner, un modello che ha un cumulato di 2.773 unità e una quota di mercato del 18,0 per cento, dato che lo rende il furgone più venduto nel Paese.