Peugeot chiude maggio in Italia in seconda posizione dietro Fiat

Peugeot registra in Italia ottimi risultati a maggio 2023, dove conclude in seconda posizione assoluta con una quota di mercato di oltre il 7% grazie a quasi 12.000 consegne tra auto e veicoli commerciali.

Il Peugeot 3008 è il SUV più venduto in assoluto in Italia a maggio mentre il brand francese è leader del segmento B-SUV 100% elettrico con l’e-2008. In una fase in cui la casa automobilistica di Stellantis può contare su una gamma fortemente rinnovata (grazie anche all’arrivo della nuova 408), conquista sempre più clienti che apprezzano le indubbie doti stilistiche e tecnologiche dei prodotti dell’azienda.

Nuova Peugeot 408

Peugeot: quasi 12.000 immatricolazioni registrate in Italia a maggio 2023

Dunque, maggio è stato un mese di grandi soddisfazioni per la casa del Leone nel mercato italiano. Secondo i dati elaborati da Dataforce, Peugeot si è piazzata subito dietro Fiat nel Bel Paese. Il brand accelera fortemente e il volume di consegne nel mese appena concluso rappresenta un +70% rispetto al 2022. Anche da inizio anno la crescita è corposa grazie a quasi 41.000 unità consegnate in cinque mesi (+31% rispetto al 2022).

Per quanto riguarda gli specifici modelli, come anticipato ad inizio articolo, a maggio il 3008 è il SUV più venduto in assoluto in Italia. Il modello continua a conquistare i clienti che ne apprezzano lo stile e la tecnologia che gli ha permesso di essere il primo Sport Utility Vehicle della storia ad esser eletto (al lancio) Auto dell’Anno.

Peugeot e-2008

Peugeot è leader del segmento dei B-SUV 100% elettrico grazie al Peugeot e-2008 (di cui recentemente è stato lanciato il nuovo restyling), a conferma del fatto che la strategia di elettrificazione adottata da Peugeot nel 2019 sta dando i suoi frutti anche in questo segmento.

Una strategia che in questo 2023 vedrà una tappa importante grazie alla totale elettrificazione dei modelli a listino (tra versioni hybrid, plug-in hybrid e full electric), con l’obiettivo di arrivare nel 2030 con una gamma di veicoli 100% elettrici.

In questa fase storica, la casa automobilistica francese può contare su una gamma fortemente rinnovata (grazie anche all’arrivo della 408 che ha conquistato oltre 1000 clienti a poche settimane dal lancio), una gamma che conquista sempre più clienti che apprezzano le indubbie doti stilistiche e tecnologiche dei prodotti della casa del Leone.

Prodotti che con le tante innovazioni stilistiche, tecnologiche e qualitative esprimono al meglio l’Allure (seduzione) del brand con la più lunga storia industriale al mondo.