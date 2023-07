Alfa Romeo raddoppia le immatricolazioni in Germania

Alfa Romeo può vantare un semestre di successi. Per i mesi da gennaio a giugno, la Federal Motor Transport Authority (KBA) ha determinato un aumento del 109,4 per cento del numero di immatricolazioni per il marchio italiano rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ciò rende la casa automobilistica del Biscione uno dei marchi vincitori assoluti in Germania e si è sviluppato anche in modo significativamente migliore rispetto al mercato complessivo delle autovetture, per il quale la KBA calcola un aumento del 12,8 per cento.

Aumento del 109,4 per cento del numero di immatricolazioni per Alfa Romeo in Germania nel primo semestre 2023

Il SUV compatto Tonale sarà il modello più venduto del marchio premium Stellantis nella prima metà del 2023. Il primo veicolo elettrificato di Alfa Romeo ha rappresentato un totale del 36 per cento delle nuove immatricolazioni nel periodo considerato. L’Alfa Romeo Tonale è stata inserita per la prima volta nelle statistiche KBA nel giugno 2022, quindi un confronto semestrale non è possibile. Diversi i modelli Giulia e Stelvio: entrambi in forte aumento nei primi sei mesi del 2023 rispetto all’anno precedente.

Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania ha dichiarato in proposito: “Sono molto orgoglioso dei dati di registrazione per la prima metà del 2023. Da un lato mi fa piacere che l’Alfa Romeo Tonale sia già il modello Alfa Romeo più venduto. Ciò dimostra che il SUV compatto è stato accolto molto bene in questo importante segmento. La combinazione di design e funzionalità è convincente. D’altra parte, l’aumento delle immatricolazioni dei modelli Giulia e Stelvio dimostra che il marchio Alfa Romeo è in forte crescita in Germania nel complesso. Siamo fiduciosi di poter mantenere questo trend positivo nella seconda metà dell’anno”.

Insomma continua il buon momento per la casa automobilistica del Biscione in Germania. Si tratta di un risultato coerente con quanto sta accadendo in tutta Europa per lo storico marchio milanese che vede crescere in maniera impetuosa le sue immatricolazioni. Solo ieri vi avevamo raccontato che anche in Italia nel primo semestre del 2023 le vendite del brand premium di Stellantis sono praticamente raddoppiate.

Le cose non possono che continuare a migliorare per il marchio italiano nei prossimi mesi in attesa dell’arrivo di numerosi nuovi modelli previsti per i prossimi anni a cominciare dal SUV compatto che debutterà nel corso della prima metà del prossimo anno e che sarà la nuova entry level del marchio oltre ad essere la prima auto del Biscione ad avere in gamma una versione elettrica al 100 per cento.