Alfa Romeo: numeri record nel primo semestre 2023

Alfa Romeo ha chiuso un primo semestre 2023 con numeri record in Italia. La casa automobilistica del Biscione ha visto crescere e non di poco le sue immatricolazioni nella prima metà dell’anno grazie in particolare all’ottimo exploit ottenuto dal SUV di segmento C Tonale. A giugno lo storico marchio milanese ha ottenuto una quota di mercato del 2,2 per cento. Si tratta di un qualcosa che non accadeva da moltissimo tempo. Esattamente erano tre anni che il Biscione non otteneva una quota di mercato così ampia.

Alfa Romeo a giugno conquista il 2,2% di quota, il miglior risultato degli ultimi tre anni e raddoppia le immatricolazioni nel primo semestre

Nel primo semestre del 2023 in Italia Alfa Romeo ha visto raddoppiare le sue immatricolazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il brand italiano del gruppo Stellantis si conferma dunque come il marchio premium che cresce maggiormente nel nostro paese mese dopo mese. Come dicevamo poc’anzi grande protagonista di questo exploit è stato il SUV Tonale che con oltre 2.300 immatricolazioni per la prima volta ha ottenuto la leadership assoluta del segmento C dei SUV. Con questo risultato la quota di mercato del modello ha raggiunto il 7 per cento. Grande protagonista di questo risultato è stata la versione top di gamma ibrida plug-in da 280 cavalli che si è aggiunta alla gamma del SUV negli scorsi mesi.

Ottimo risultato anche da Alfa Romeo Stelvio che ha ottenuto una quota di mercato dell’11 per cento nel segmento dei D-SUV mostrando una crescita continua nel corso di tutto il primo semestre del 2023. Grande accoglienza anche per le nuove Giulia e Stelvio Quadrifoglio che hanno fatto registrare numeri incoraggianti a poche settimane dal loro debutto sul mercato. A proposito di questi risultati da record si registrano nelle scorse ore le dichiarazioni di Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo in Italia.

Il dirigente della casa automobilistica del Biscione ha detto che tali risultati non lasciano dubbi o spazio ad altre interpretazioni. Il successo di Alfa Romeo è qualcosa di innegabile e rappresenta una sorta di premio al grande lavoro svolto da tutto il team del Biscione nel nostro paese. Russo si è detto onorato di far parte di un marchio che rappresenta una storia di successi, passione e dedizione al marchio e ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno permesso alla casa automobilistica di registrare questi risultati.

Si spera naturalmente che anche nel secondo semestre del 2023 le cose possano andare ancora meglio per la casa automobilistica milanese che si prepara ad entrare in una nuova era con tante novità in arrivo nel corso dei prossimi anni a cominciare dalla super car che sarà svelata il prossimo 30 agosto e al nuovo SUV compatto che invece vedremo nella prima metà del prossimo anno.