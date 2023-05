Alfa Romeo B-SUV: a settembre nome e prime immagini?

Alfa Romeo B-SUV sarà il primo modello del nuovo corso del Biscione sotto il gruppo Stellantis dato che il SUV Tonale era un progetto che era stato già sviluppato da Fiat Chrysler. Questo modello arriverà sul mercato nel corso del 2024 e sarà prodotto in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy insieme a Jeep Avenger e nuova Fiat 600 su piattaforma CMP. Questo modello è importante in quanto sarà la nuova entry level del marchio e dunque porterà un aumento delle immatricolazioni piuttosto cospicuo. Inoltre sarà il primo modello di Alfa Romeo ad avere in gamma una versione completamente elettrica.

Settembre sarà un mese importante per Alfa Romeo B-SUV

Alfa Romeo B-SUV non ha ancora un nome ma dovrebbe mancare davvero poco al suo annuncio. Si dice infatti che a settembre conosceremo nome e prime immagini del nuovo veicolo del Biscione. Già il CEO Imparato aveva lasciato intendere che in quel mese sarebbero accadute cose interessanti per Alfa Romeo ma le recenti dichiarazioni del capo del design Alejandro Mesonero Romanos sembrano confermare che su questo modello ne sapremo molto più tra la fine dell’estate e gli inizi dell’autunno.

Quanto al nome Alfa Romeo B-SUV potrebbe attingere alla tradizione e alla storia di Alfa Romeo utilizzando un nome che ha già fatto parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. Per quanto riguarda lo stile tempo fa il CEO Imparato ha detto che questa auto sarà un SUV molto particolare che non a tutti sembrerà tale a prima vista e che piacerà a chi amava MiTo e Giulietta.

Queste dichiarazioni fanno presagire un modello coupeggiante con un assetto molto sportivo che potrebbe conquistare i cuori dei numerosi fan dello storico marchio milanese. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello di Alfa Romeo.