Fiat the future is on track: il grande evento si è svolto al Lingotto

Nel giorno del 500° anniversario, FIAT celebra il percorso di successo del Marchio negli ultimi anni con una visione globale: sia il suo presente che la sua visione per un futuro luminoso ed entusiasmante. L’evento è stato anche l’occasione per presentare la famiglia allargata della 500e: la Nuova Fiat Topolino, il fratello minore della 500, e la Nuova Fiat 600e, il fratello maggiore.

Si è svolto presso La Pista 500, il famoso circuito del Lingotto, l’evento Fiat dedicato ai media

Olivier François, CEO di FIAT e CMO di Stellantis, ha dichiarato: “Il futuro della FIAT è sulla buona strada. In due anni, abbiamo reso FIAT più redditizia e più globale che mai. FIAT diventa il marchio Stellantis numero uno in termini di volumi e leader in tre grandi mercati – Italia, Brasile e Turchia – in tre diverse regioni. FIAT ha un ruolo chiaro: una chiara attenzione alla semplicità, al pensiero laterale, alla gioia e alla rilevanza sociale. Tutto questo ci rende più appetibili per Stellantis: un Brand su cui vale la pena investire, in larga misura. Grazie a Stellantis abbiamo accesso a maggiori risorse, investimenti e sinergie. Quindi, la FIAT è davvero tornata. Nei prossimi tre anni, il nostro piano prodotti riporterà la nostra casa automobilistica al suo posto: un leader, un riferimento, un ‘lovebrand’. Oggi presentiamo i primi frutti di questa nuova era ‘powered by Stellantis’: la famiglia 500e si allarga con un fratellino, la Topolino, e un fratello maggiore, la nuova 600e. E sono anche orgoglioso di annunciare che FIAT ha rinnovato la sua partnership con (RED), perché crediamo che essere socialmente rilevanti significhi prendersi cura del pianeta e anche delle sue persone”.

FIAT continua la sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città dove la guida elettrica diventa facile e accessibile a tutti. Allegro, 100% elettrico – puoi accedere e parcheggiare ovunque – e lungo solo 2,53 metri è più agile di un’auto. Con un’autonomia di 75 km, ricarica facile – con una semplice connessione a casa – e una velocità massima di 45 km/h – che si adatta perfettamente alla nuova tendenza dei limiti di velocità di 30 km/h nelle città – Topolino è la soluzione ideale per la mobilità urbana. La semplicità è fondamentale: la gamma è composta da due carrozzerie: la Topolino “chiusa” e la Topolino “aperta”, la Dolcevita, con un colore, un design delle ruote, un ambiente interno e interessanti possibilità di personalizzazione.

La Topolino incarna perfettamente lo stile della Nuova Dolce Vita, nonché la pura bellezza italiana, e per la sua presentazione FIAT ha collaborato con cinque aziende iconiche del mondo del Made in Italy: Armani, Damiani, Maserati, San Lorenzo Yachts e San Pellegrino. Questo è il link alle campagne. La Nuova Fiat 600e raccoglie il meglio dei mondi B e B-SUV per offrire un’esperienza di guida bella, allegra e accogliente, segnando il ritorno del Marchio nel segmento B. È la soluzione ideale per gli amanti della città ed è la perfetta incarnazione del marchio valori di stile italiano e sostenibilità. Ha una dimensione generosa di 4,17 metri di lunghezza, una carrozzeria a cinque porte, con uno spazio confortevole per cinque persone e una capacità interna notevole – la migliore della categoria – oltre a un bagagliaio da 360 litri di volume. Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh danno alla Nuova 600e un’autonomia di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 km nel ciclo urbano.

La Nuova Fiat 600e è disponibile in due distinte versioni puramente elettriche, la Nuova Fiat 600e La Prima, che rappresenta la versione completamente aggiornata dell’iconica Nuova 500e, e la Nuova Fiat (600e) RED, la versione più economica della Nuova Fiat 600e e che è un altro passo di una collaborazione avviata nel 2021 con (RED), l’organizzazione fondata nel 2006 per combattere l’AIDS e garantire che le malattie prevenibili e curabili possano essere prevenute e curate per tutti.

Dotato delle più avanzate dotazioni di sicurezza e assistenza, offre tutti i vantaggi legati alla mobilità urbana ed extraurbana con guida assistita di Livello 2. La campagna di comunicazione della Nuova Fiat 600e include uno spot con Leonardo DiCaprio, attivista ambientalista di lunga data e premio Oscar. Sotto lo slogan “The Italian Upgrade”, il video è un sequel creativo della pubblicità di successo della Nuova 500, “The Driver”, che mette in mostra tutto ciò che la Nuova 600e ha da offrire. Presentato oggi al Lingotto, lo spot si svolge in Italia. La Nuova 600e è sofisticata ed ecologica come la Nuova 500, ma migliorata nello stile, negli spazi e nell’autonomia. È audace, attraente e incarna perfettamente la filosofia La Dolce Vita.

La canzone è eseguita in collaborazione con Alfredo Rodríguez, un prodigio della scena musicale internazionale. Nel 2006, Rodríguez è stato selezionato come uno dei dodici pianisti di tutto il mondo per esibirsi al Montreux Jazz Festival. Fu anche riconosciuto come uno dei migliori pianisti da Quincy Jones, che gli fece un’offerta per lavorare insieme, dando inizio alla loro grande carriera.