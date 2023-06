Citroën Ami: in arrivo la versione per le persone con disabilità motorie

Citroën ha svelato un nuovo prototipo davvero interessante, progettato per portare mobilità e indipendenza ai conducenti con disabilità motorie. Con il nome di Citroën Ami for All, questa nuova versione della popolare Ami promette di ridurre le barriere nella mobilità elettrica.

L’Ami for All è una risposta al crescente bisogno di veicoli accessibili e sostenibili. Secondo Citroën, il quadriciclo leggero completamente elettrico vanta modifiche interne progettate per facilitare l’accesso e la guida a coloro che hanno bisogno di sedie a rotelle. Caratteristiche adattive, come comandi di guida personalizzabili e due diverse soluzioni per lo stivaggio delle sedie a rotelle, sono solo alcune delle innovazioni progettuali.

Citroën Ami for All

Citroën Ami: la nuova versione è per il momento soltanto un prototipo

Il progetto è nato nel 2022 da un’idea di un dipendente di Stellantis e ha preso vita grazie alla collaborazione con PIMAS, un’azienda francese specializzata in modifiche di auto per persone a mobilità ridotta. L’impegno del brand francese e di PIMAS nell’elaborazione di questa soluzione innovativa rispecchia l’impegno sempre più marcato dell’industria automobilistica verso una mobilità più inclusiva.

La Citroën Ami for All presenta una serie di modifiche progettate per facilitare l’accesso e la guida. La portiera lato guida ha un angolo di apertura più ampio per facilitare l’accesso mentre una tavola retrattile insieme a una cinghia consentono al conducente di spostarsi autonomamente dalla sedia a rotelle al sedile. Internamente, una leva meccanica controlla l’acceleratore e i freni mentre un pomello sul volante migliora la presa e la manovrabilità.

Per lo stivaggio della sedia a rotelle, il prototipo elettrico offre due opzioni: può essere sistemata nel vano piedi del passeggero con l’ausilio di una cinghia di sicurezza che ne immobilizza le ruote o, in presenza di un passeggero, la sedia a rotelle può essere ripiegata e fissata a un portapacchi in alluminio sul retro dell’EV.

Dal punto di vista meccanico, la particolare Citroën Ami mantiene il motore elettrico da 8 CV della versione originale e la batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh. Questa configurazione offre fino a 70 km di autonomia con una singola ricarica e raggiunge una velocità massima di 45 km/h.