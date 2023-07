Stellantis: a giugno in Italia è leader nella vendita di veicoli commerciali

Per Stellantis arrivano belle notizie dall’Italia. A giugno infatti il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e guidato dal suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares, ha dominato nel segmento dei veicoli commerciali. Le sue vendite infatti hanno rappresentato una quota di mercato superiore al 46 per cento. Esattamente il produttore automobilistico ha registrato una quota del 46,2 per cento in crescita di 3,1 punti percentuali rispetto a maggio 2023 e di 2,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Grande risultato per Stellantis a giugno in Italia nel segmento dei veicoli commerciali grazie ai suoi brand

Insomma numeri davvero importanti per Stellantis in questo segmento di mercato che ormai riveste un ruolo sempre più importante all’interno del mercato complessivo. Ricordiamo che in Italia sono quattro i brand commercializzati dal gruppo automobilistico in questo settore: Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Gianluca Zampese, Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali della società in Italia ha dichiarato che questo risultato conferma la forza della strategia del gruppo in Italia e inoltre sprona tutto il team della casa automobilistica a fare sempre meglio.

Dominio di Stellantis anche nel segmento dei veicoli commerciali elettrici. Qui il gruppo raggiunge addirittura una quota di mercato di oltre il 50 per cento conquistando con i suoi brand tutti e tre i gradini del podio tra le case automobilistiche con più immatricolazioni. Infatti troviamo Opel al primo posto, Fiat Professional al secondo e Peugeot al terzo. Per quanto riguarda invece il mercato in generale si segnala una quota di oltre il 26 per cento per Fiat Professional, un risultato davvero impressionante per la casa torinese.