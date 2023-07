Nuove Fiat Topolino e 600: oggi è il grande giorno ci saranno sorprese? Ecco dove seguire la presentazione

Oggi finalmente avverrà la presentazione ufficiale delle nuove Fiat Topolino e Fiat 600. Si tratta dunque di un momento importante per la principale casa automobilistica italiana che nel giorno in cui si festeggia il compleanno della 500 svela finalmente le sue due più grandi novità di questo 2023. Le due auto a dire il vero sono già state mostrate in una serie di foto e video spia e dunque dal punto di vista del design non ci sono ormai più sorprese. Tuttavia qualche novità potrebbe arrivare dalle specifiche, dagli allestimenti o dagli interni tutte cose che devono ancora essere rivelate e che finalmente da oggi pomeriggio conosceremo nel dettaglio.

Si spera inoltre che oggi a proposito delle nuove Fiat Topolino e Fiat 600 possano essere comunicati anche i prezzi, quanto meno delle versioni di lancio per iniziare a farci un’idea su quella che sarà la loro posizione all’interno dei rispettivi segmenti. Ci aspettiamo prezzi molto competitivi che possano permettere a Fiat di conquistare a partire già dai prossimi mesi preziose quote di mercato in due segmenti che in Europa stanno dimostrando di essere sempre più popolari nel mercato dei principali paesi.

A proposito del debutto delle nuove Fiat Topolino e Fiat 600 ricordiamo anche che la presentazione potrà essere seguita sui canali social e di Fiat e anche su YouTube in diretta streaming a partire dalle ore 18. Per quanto riguarda la 600 sappiamo che tornerà nelle vesti di SUV compatto lungo circa 4,1 m su piattaforma CMP e che sarà prodotto in Polonia per l’esattezza nella fabbrica di Stellantis a Tychy. Saranno almeno due le versioni presenti nella gamma. Oltre all’elettrica da 156 cavalli e 400 km di autonomia dovrebbe esserci spazio anche per una versione ibrido benzina 1.2 da 100 cavalli che molto probabilmente sarà la entry level della gamma con un prezzo particolarmente conveniente.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Topolino si tratterò di un quadriciclo elettrico in stile Citroen AMI che dovrebbe essere proposto ad un prezzo molto competitivo. Di questa auto abbiamo visto una prima immagine ufficiale della versione “spiaggina” senza portiere. La vettura si caratterizza per un design retrò che ricorda la celebre antenata. Siamo sicuri che queste due auto avranno molto successo sul mercato e pià in generale in Europa dove saranno proposte. Vedremo dunque dalle 18 quali altre novità emergeranno e se ci saranno sorprese a proposito di queste due auto che anticipano la rivoluzione di Fiat che continuerà nei prossimi anni con l’arrivo di almeno altre due auto: la nuova Fiat Panda nel 2024 e la nuova Fiat Multipla nel 2025.