Nuova Fiat Panda 2024: ecco quale potrebbe essere la sua carta vincente

Fiat Panda è una delle utilitarie più amate e vendute in Italia e in Europa, grazie alla sua praticità, alla sua versatilità e al suo prezzo accessibile. Del resto ciò è confermato dalle classifiche di vendita che in Italia la vedono al primo posto ormai da molti anni. La Panda è nata nel 1980 come una vettura semplice e funzionale, e si è evoluta in tre generazioni, fino alla Panda attuale, lanciata nel 2011. Da allora, la Panda ha subito alcuni restyling e ha introdotto diverse versioni, tra cui la 4×4, la Cross e la Hybrid. Ora, però, è tempo di cambiare. Fiat sta infatti lavorando alla nuova Fiat Panda, che dovrebbe debuttare nel 2024. Si tratta di un progetto ambizioso, che punta a rinnovare completamente la vettura italiana, sia dal punto di vista estetico che tecnologico. Vediamo cosa sappiamo oggi della nuova Fiat Panda 2024.

Prezzo, tecnologia e design gli assi nella manica per la nuova Fiat Panda 2024

• Design: la nuova Fiat Panda 2024 avrà un design più moderno e dinamico, ma senza perdere l’identità e la personalità della Panda originale. La vettura sarà ispirata al concept Fiat Centoventi, presentato al Salone di Ginevra nel 2019. Il concept Centoventi era una vettura elettrica modulare e personalizzabile, con una carrozzeria a due volumi e quattro porte, un frontale con una calandra a LED e un posteriore con un portellone in vetro. La nuova Panda riprenderà alcuni elementi del concept, come la forma squadrata, i fari a LED e il portellone in vetro, ma li adatterà a una vettura più compatta e accessibile.

• Tecnologia: la nuova Fiat Panda 2024 sarà basata sulla piattaforma STLA Small del gruppo Stellantis, che permette di ospitare diverse tipologie di motori, tra cui quelli elettrici e ibridi. La nuova Panda sarà infatti disponibile sia in versione elettrica che in versione ibrida plug-in. La versione elettrica avrà una batteria da 37 kWh, che le garantirà una autonomia di circa 300 km. La versione ibrida plug-in avrà un motore termico da 1 litro e un motore elettrico da 50 kW, che le consentiranno una autonomia in modalità elettrica di circa 50 km. La nuova Panda avrà anche un sistema di infotainment con uno schermo da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, la vettura offrirà vari sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il freno d’emergenza automatico e il mantenimento della corsia.

• Prezzo: la nuova Fiat Panda 2024 avrà un prezzo competitivo rispetto alle sue rivali nel segmento delle citycar. Il prezzo base dovrebbe essere intorno ai 15.000 euro per la versione ibrida plug-in e ai 25.000 euro per la versione elettrica. Con gli incentivi statali, il prezzo potrebbe scendere ulteriormente.

Nuova Fiat Panda

Con la nuova generazione della Panda, Fiat vuole confermare il suo primato nel mercato delle citycar, offrendo ai clienti una vettura innovativa, ecologica e personalizzabile. La nuova Fiat Panda 2024 sarà una citycar che rivoluzionerà il mercato.