Stellantis: incessante caccia al risparmio di Carlos Tavares a livello globale

In Italia, Stellantis sta tagliando posti di lavoro ed è accusata di lesinare sul lavoro di pulizia. Negli Stati Uniti, sta offrendo acquisizioni a decine di dipendenti e ha chiuso una fabbrica di Jeep. In Canada, la casa automobilistica ha interrotto la costruzione di un nuovo impianto di batterie, in attesa di ulteriori aiuti governativi. E nel Regno Unito, ha avvertito il parlamento che le regole commerciali post-Brexit e altre questioni potrebbero condannare le prospettive di produzione di veicoli elettrici del paese. Tutto ciò si aggiunge a una tendenza piuttosto evidente. L’amministratore delegato Carlos Tavares sta tornando al suo modus operandi di tagliare inesorabilmente i costi e cercare risparmi.

Stellantis: dal Canada all’Italia, dagli USA alla Cina fino alla Francia, continua la caccia al risparmio di Tavares

Tavares ha dimostrato un talento per questo quando era capo del gruppo PSA, produttore di Peugeot e Citroën, che si è unito a Fiat Chrysler all’inizio del 2021. Con centinaia di migliaia di dipendenti e 14 marchi con molte sovrapposizioni, in particolare in Europa, l’impero Stellantis sembrava maturo per la razionalizzazione. Nell’ultimo periodo ciò è stato frenato dalla mancanza di semiconduttori che ha reso difficile la produzione. Con l’allentamento di queste carenze, Stellantis e i suoi colleghi sono ora in grado di riavviare i propri impianti, forse anche a livelli di produzione che superano la domanda in un momento in cui i consumatori lottano con l’inflazione e l’aumento dei costi di prestito.

L’amministratore delegato ha avvertito di un afflusso di veicoli elettrici cinesi economici in Europa e ha affermato che Stellantis sta valutando la possibilità di realizzare veicoli elettrici a basso prezzo in India in risposta. I sindacati in Francia e in Italia si sono lamentati del fatto che Stellantis non stia investendo abbastanza nel mantenimento delle fabbriche, citando servizi igienici intasati ed erba non falciata. Mentre la società ha respinto le accuse, sta andando avanti con i piani per eliminare ben 2.000 posizioni in Italia quest’anno – circa il 4,3% della sua forza lavoro lì – mentre riorganizza gli impianti per realizzare modelli elettrici e ibridi plug-in.

Stellantis sta rimuginando passi ancora più drastici in Cina, dove la società non ha fatto bene e le case automobilistiche occidentali in generale stanno lottando per mantenere la quota di mercato. Dopo essersi ritirato dalla sua joint venture di produzione di Jeep nel paese, Tavares ha suggerito che Stellantis potrebbe cessare del tutto di produrre auto nel più grande mercato automobilistico del mondo come parte di quella che ha definito una strategia “asset-light”.

In Nord America, Tavares sta facendo sudare il governo canadese per un investimento di 4 miliardi di dollari in batterie con la sudcoreana LG Energy Solution Ltd. Stellantis ha dichiarato la scorsa settimana di aver interrotto la costruzione dell’impianto di batterie per veicoli elettrici a Windsor, Ont. per la richiesta di più sussidi. Negli Stati Uniti, Stellantis sta offrendo incentivi all’uscita a 31.000 dipendenti come parte di una spinta per ridurre le spese generali. A febbraio, la casa automobilistica ha chiuso il suo stabilimento Jeep a Belvidere in Illinois. I tagli arrivano mentre la società si prepara a negoziare un nuovo contratto quadriennale con il sindacato United Auto Workers.

La spinta all’efficienza di Stellantis potrebbe ricordare ad alcuni osservatori del settore come Carlos Ghosn – soprannominato “Le Cost Killer” – abbia trasformato Renault SA e Nissan Motor Co. effettuando dolorose ristrutturazioni. Un decennio fa alla Renault, Ghosn aveva un ambizioso braccio destro il cui obiettivo era quello di guidare un giorno una casa automobilistica tutta sua: Carlos Tavares.