Alfa Romeo svela i suoi segreti: ecco i nuovi modelli che vedremo

Alfa Romeo è pronta a svelare i suoi segreti. Nei prossimi anni la gamma del Biscione sarà arricchita con tantissime novità. Arriveranno almeno una nuova vettura ogni anno e non si escludono novità importanti. La prima ad essere svelata tra poco sarà una hypercar in edizione limitata omaggio alla 33 stradale che dovrebbe essere rivelata sotto forma di concept car nel corso di questa estate. A seguire nella prima metà del 2024 sarà la volta di un SUV compatto prima auto dello storico marchio milanese ad essere prodotta all’estero. Di questo modello abbiamo saputo che il nome sarà rivelato a breve, sarà un nome italiano e piacerà molto ai numerosi fan del Biscione.

Tanti nuovi modelli in arrivo nei prossimi anni per la gamma di Alfa Romeo

Questo sarà il primo modello con coda tronca a debuttare nella gamma di Alfa Romeo come anticipato dal numero uno del design del marchio premium di Stellantis Alejandro Mesonero-Romanos. Il numero uno del brand l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha già confermato che questo veicolo piacerà molto a chi apprezzava MiTo e Giulietta lasciando intendere che si tratterà di un SUV sui generis con uno stile molto sportivo e accattivante che sarà apprezzato da chi ama berline e auto sportive. A seguire nel 2025 sarà la volta della nuova generazione di Giulia. Della berlina di segmento D si dice che possa subire un profondo cambiamento estetico per via del fatto che le berline classiche non piacciono più come prima. Questo significa che l’auto potrebbe essere dotata di uno stile molto diverso. Al momento non è chiaro se sarà più sportiva come una sorta di berlina coupé a 4 porte o più vicina nello stile ad un crossover con una carrozzeria di tipo fastback.

Nel 2026 sarà la volta della nuova Alfa Romeo Stelvio. In questo caso il cambiamento dovrebbe esssere meno rivoluzionario rispetto alla berlina Giulia. Al SUV dovrebbe comunque essere dato un aspetto ancora più sportivo e aggressivo rispetto al modello attuale con ancora più carattere e personalità. Ovviamente le nuove generazioni di Giulia e Stelvio saranno ambedue realizzate su piattaforma STLA Large, saranno prodotte in Italia e saranno solo ed esclusivamente due auto completamente elettriche. Ma ovviamente le novità per il Biscione non saranno solo queste.

Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia che non sarà un SUV. L’auto sarà sviluppata negli Stati Uniti e prodotta in Italia e dovrebbe avere le sembianze di una berlina coupé dallo stile molto sportivo con una lunghezza di poco inferiore ai 5 metri. Questa auto sarà seguita poco dopo da un altro modello di segmento E in questo caso si tratterà di un SUV vero e proprio con uno stile molto sportivo pronto a dare serio filo da torcere a vetture del calibro di Bmw X5 e X6. Dopo il 2027 le novità per Alfa Romeo iniziano a farsi più nebulose. Infatti il piano ufficiale è approvato fino al 2027 anche se a settembre 2023 saranno decise le altre auto che vedremo fino al 2030. Si vocifera che ci sarà spazio anche per una nuova Alfetta che tornerà al posto di Giulietta come berlina di segmento C.

Anche in questo caso si tratterà di un’auto dal design molto particolare con coda tronca e stile molto sportivo. Si parla anche di una nuova generazione di Tonale questa volta completamente elettrica e di qualche altra auto sportiva. Insomma tante carne al fuoco per la casa automobilistica milanese. Già a settembre dovremmo avere le idee più chiare su quello che accadrà a proposito del brand premium che Stellantis intende trasformare nel giro di qualche anno in un marchio veramente globale facendo bene in tutto il mondo ma in particolare negli Stati Uniti.