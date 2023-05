Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept: un render da sogno

Se siete appassionati di Alfa Romeo e di motorsport, probabilmente avrete già visto il render di una vettura che ha fatto sognare molti fan del Biscione: si tratta dell’Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept, un’ipotetica versione da corsa della berlina milanese realizzata dal designer e creatore digitale LP Design.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept: un render immagina una versione speciale della recente Giulia SWB Zagato

L’idea di base è quella di prendere la recente Alfa Romeo Giulia SWB Zagato, una one-off commissionata da un collezionista tedesco e realizzata dalla storica carrozzeria milanese per celebrare i cento anni di collaborazione con il marchio del Biscione e trasformarla in una macchina da competizione pensata per la 24 ore del Nurburgring, una delle gare più prestigiose e impegnative al mondo.

Il risultato è una vettura spettacolare, che combina elementi stilistici ispirati alle storiche Alfa Romeo SZ degli anni ’60 e ’90, come i due gruppi di tre fari anteriori, la coda tronca e la doppia gobba sul tetto, con soluzioni tecniche di ultima generazione, come la carrozzeria in fibra di carbonio, il passo accorciato (da cui la sigla Short Wheel Base) e il motore 2.9 V6 da 540 CV della Giulia GTAm, abbinato a un cambio manuale.

La livrea scelta per il render è quella Alfa Corse DTM 1993, che richiama le gloriose imprese sportive del marchio milanese nel campionato turismo tedesco. Un omaggio al passato, ma anche una speranza per il futuro, visto che molti appassionati si augurano che Alfa Romeo possa tornare a essere protagonista nel mondo delle corse anche dopo l’addio alla Formula 1. L’Alfa Romeo Giulia SWB Zagato SP9GT3 24h Nurburgring Concept è solo un render, ma dimostra quanto sia forte il legame tra il Biscione e la Zagato, due realtà che hanno saputo creare capolavori di stile e di tecnica nel corso della loro storia. Chissà se un giorno potremo vedere una vettura simile sulle piste.