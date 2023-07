Stellantis registra un nuovo record di vendite negli Stati Uniti

FCA US LLC, società di Stellantis, ha riportato un’importante crescita delle vendite nel secondo trimestre del 2023. Con un totale di 434.648 veicoli venduti, l’azienda ha visto un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Jeff Kommor, responsabile delle vendite negli Stati Uniti, ha detto che hanno osservato un aumento della domanda in questo trimestre grazie all’ottimizzazione delle condizioni di mercato e agli aggiustamenti effettuati dalla rete di concessionarie del gruppo per stimolare la crescita delle vendite tra i vari marchi.

Chrysler Pacifica Hybrid

Stellantis: il secondo trimestre del 2023 si chiude positivamente negli USA

La Jeep Wrangler 4xe ha registrato il suo miglior trimestre di sempre e ha mantenuto la sua posizione di best-seller tra i veicoli ibridi plug-in negli USA. Non lontano, la Grand Cherokee 4xe e la Chrysler Pacifica Hybrid si sono classificate, rispettivamente, al secondo e quarto posto.

Ram ha visto un aumento delle immatricolazioni negli States del 3% rispetto allo stesso periodo del 2022. Particolarmente notevole è stata la performance del furgone Ram ProMaster, che ha registrato il suo miglior trimestre di sempre sia in termini di vendite totali che al dettaglio, aumentando rispettivamente del 27% e del 58% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Chrysler 300C

Chrysler ha registrato una crescita complessiva delle vendite nel mercato statunitense del 33% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, con la Pacifica che ha guidato questo incremento, con un +40% nelle vendite totali. Le consegne della Chrysler 300C 2023 in edizione limitata, rivelata all’ultimo Salone di Detroit, sono iniziate nel secondo trimestre.

Dodge ha segnato un aumento delle vendite del 37%, con la Charger in crescita del 7% e il Durango in rialzo di un incredibile 223%. La nuova Dodge Hornet, che è il veicolo utility compatto più rapido, veloce e potente per meno di 30.000 dollari, è ora disponibile presso gli showroom del brand americano.

Alfa Romeo Tonale

In arrivo anche il nuovo Alfa Romeo Tonale

L’Alfa Romeo Tonale 2024, prodotto nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, è ora in arrivo nelle concessionarie statunitensi del Biscione. Il Tonale entra nel segmento dei Compact Utility Vehicle (CUV) premium con trazione integrale di serie, più di 48 km di autonomia in modalità 100% elettrica e un prezzo di partenza di 42.995 dollari.

La qualità dei marchi di Stellantis è stata riconosciuta anche dal J.D. Power 2023 U.S. Initial Quality Study (IQS). Dodge, Ram e Alfa Romeo hanno occupato i primi tre posti nella classifica del settore. Dodge ha superato gli altri 33 brand classificati da J.D. Power, seguita da Ram e poi dal Biscione.

Ram è salita di 16 posizioni per finire seconda mentre Alfa Romeo ha fatto un balzo di 24 posizioni, il salto più grande di quest’anno nell’IQS, per finire prima tra i marchi premium e terza nell’industria.

Questi risultati dimostrano l’impegno di Stellantis nel fornire veicoli di qualità superiore che soddisfino e superino le aspettative dei clienti. Con la continua crescita delle vendite e la riconoscenza del settore, il gruppo automobilistico italo-francese si proietta con fiducia nel futuro del settore automobilistico.