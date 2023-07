Nuova Fiat Coupé: il suo ritorno avrebbe del clamoroso

Fiat Coupé è stata una delle auto più amate e desiderate dagli appassionati di auto sportive negli anni ’90. La due posti torinese, disegnata da Chris Bangle, si distingueva per le sue linee aggressive, il suo abitacolo futuristico e le sue motorizzazioni brillanti, tra cui spiccava il 2.0 20V Turbo da 220 CV. La vettura della casa torinese è uscita di produzione nel 2000, dopo oltre 70.000 esemplari venduti, e da allora non ha avuto una vera erede. Tuttavia, alcuni fan del marchio non hanno perso la speranza di vedere un giorno il ritorno della coupé italiana, e hanno provato a immaginare come potrebbe essere una nuova Fiat coupé moderna e aggiornata.

In un render immaginata una nuova Fiat Coupé

E’ questo il caso del designer e creatore digitale Gaspare Conticello che nel suo profilo Instagram ha pubblicato un render che ipotizza quello che potrebbe essere il design di una nuova Fiat Coupé. Il risultato è una coupé compatta e dinamica, che mantiene lo spirito della progenitrice ma con un tocco di modernità e tecnologia.

La nuova Fiat Coupé è stata immaginata con uno stile molto muscoloso quasi in stile Ford Mustang. Sul frontale spiccano i fari led che danno un tocco di modernità al celebre modello della casa torinese. Altra caratteristica molto interessante di questo render sono senza dubbio i cerchi in lega di dimensioni piuttosto ampie che esaltano il carattere sportivo di questo veicolo. Purtroppo non ci sono immagini degli interni che indubbiamente avrebbero destato molta curiosità tra gli appassionati ed in particolare tra i numerosi fan del marchio italiano di Stellantis. Ovviamente un’auto di questo tipo qualora arrivasse realmente sarebbe solo elettrica anche se non costa nulla immaginarla con un bel motore turno a combustione.

Si tratta ovviamente di un esercizio di fantasia, che non ha alcun riscontro ufficiale da parte di Fiat. Tuttavia, il progetto dimostra che c’è ancora interesse e nostalgia per una nuova Fiat Coupé, e che forse non sarebbe una cattiva idea riproporre una coupé sportiva e accessibile nel mercato attuale.

Infine ricordiamo che la Fiat coupé è stata prodotta da Fiat dal 1994 al 2000. È stata disegnata da Chris Bangle, noto designer che ha lavorato anche per BMW. Ha avuto diverse motorizzazioni, tra cui spiccavano il 2.0 16V Turbo da 190 CV e il 2.0 20V Turbo da 220 CV. È considerata una delle auto più amate e desiderate dagli appassionati di auto sportive degli anni. Non ha avuto una vera erede e molti ancora oggi la rimpiangono.