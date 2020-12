Fiat vende l’ibrido più economico in Spagna

Dacia non ha più l’esclusiva come marchio low cost. Sempre più marchi stanno offrendo incredibili offerte da non perdere nella lotta contro la crisi sanitaria del COVID-19 in Spagna. Ad esempio Fiat. Il produttore di Torino mantiene anche questo mese in Spagna l’offerta sulla sua Fiat Panda che la rende una rivale molto dura per la Dacia Sandero. Questa offerta riguarda la versione MHEV.

Fiat Panda Hybrid è un modello urbano ideale per muoversi in città, senza pretese ma senza mancanze se il nostro obiettivo si limita a circolare per la città. La gamma Fiat Panda Hybrid è configurata con un motore a benzina da 1,0 litri che è coadiuvato da uno elettrico da 4,9 CV e 50 Nm di coppia massima. Insieme sviluppano 70 CV e 92 Nm di coppia massima a 5.000 giri.

La versione entry-level di Fiat Panda parte nel mercato in Spagna da 13.850 €. Ma non è questo il prezzo che dovrà pagare chi in questo momento vuole acquistare questo veicolo, perché Fiat lo offre ad un prezzo di partenza di € 10.345,04.

Questo prezzo richiede un finanziamento minimo di € 12.500 con una durata minima e una permanenza di 36 mesi. E Fiat in Spagna propone questa formula: ingresso da 3.125 euro, 36 rate da 79 euro e ultima rata da 6.241 euro. Alla fine, per avere la Panda MHEV si paga 12.427,10 € , il che lo rende il modello elettrificato più economico sul mercato.

