Stellantis: in Francia a giugno crescono ancora le vendite di auto

Stellantis France ha chiuso il mese di giugno con volumi in crescita del 4,9 per cento e un’accelerazione della crescita delle vendite rispetto ai mesi precedenti. L’azienda si conferma leader di mercato nel mese e complessivamente in termini di vendite, con 5 modelli di autovetture nella top 10 del mercato. L’offensiva commerciale portata avanti dal gruppo automobilistico ha permesso di consolidare la propria leadership nel mercato PC + LCV con una quota di mercato del 30% nel mese e del 31,4 per cento totale, nonostante vincoli logistici ancora presenti, ma in miglioramento.

Sul fronte dei veicoli commerciali, Stellantis si conferma leader indiscusso del mercato con 6 modelli nella top 10. A giugno e cumulativamente, l’azienda ha registrato una quota di mercato superiore al 40 per cento (41,3 per cento nel mese e 40,9 per cento complessivo), con un 10 punti di differenza con il numero 2 e un fortissimo aumento nel mese di giugno del +36,7 per cento.

I marchi premium di Stellantis stanno ampliando il divario nei primi 6 mesi. DS Automobiles sta crescendo più velocemente del mercato, DS 7 Plug-in Hybrid e DS 4 Plug-in Hybrid sono rispettivamente numero 1 e 2 nel mercato premium. L’Alfa Romeo intanto raddoppia le vendite. Jeep, dal canto suo, ha registrato risultati in crescita del +47 per cento rispetto a giugno 2022, trainata dal successo del lancio della Jeep Avenger, eletta Auto dell’Anno 2023. Il brand ha così raggiunto il suo livello storico più alto da 24 mesi.

Christophe Musy, direttore di Stellantis France ha dichiarato che questo buonissimo risultato del suo gruppo in Francia è frutto di un lavoro perfetto fatto dal suo team, da tutti i dipendenti e dalla rete di rivenditori presenti in terra transalpina. Inoltre questi dati dimostrano che al momento la gamma di auto dei brand che fanno parte del produttore nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe soddisfa in pieno i consumatori francesi.