Stellantis: i suoi dirigenti hanno venduto milioni di azioni negli ultimi mesi

I vertici del gruppo Stellantis hanno ceduto o annunciato la loro volontà di cedere azioni della società per un valore di oltre 22,5 milioni di dollari negli ultimi mesi. La casa automobilistica ha spiegato che le cessioni erano legate a esigenze fiscali. Le informazioni emergono da una serie di documenti presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, che controlla le operazioni di mercato delle società. La maggior parte delle operazioni è avvenuta a maggio, anche se due cessioni sono avvenute a marzo. Alcune delle cessioni sono elencate come già effettuate; altre indicano che le azioni dovevano essere cedute in date approssimative a maggio.

Si tratta di Mark Stewart, chief operating officer per il Nord America; Antonio Filosa, chief operating officer per il Sud America; Carl Smiley, chief operating officer per India e Asia Pacifico; Giorgio Fossati, consigliere generale; John Elkann, presidente, e Richard Palmer, direttore finanziario, erano elencati. I depositi collocano il numero totale di azioni coinvolte a oltre 1,35 milioni.

Stewart è in cima alla lista delle vendite con 684.087 azioni, per un valore di oltre 11,2 milioni di dollari, seguito da Palmer (305.630 azioni/5,4 milioni di dollari); Elkann (187.853 azioni/3,1 milioni di dollari); Faccina (80.619 condivisioni/1,3 milioni di dollari); Fossati (54.957 azioni/$903.000) e Filosa (37.000 azioni/$602.944), secondo i documenti depositati, che indicavano che un certo numero di azioni erano state acquisite come premio o compenso. La società, in una dichiarazione fornita giovedì dalla portavoce Shawn Morgan, ha legato le ragioni delle vendite di azioni e la tempistica alle tasse.

Palmer, dopo una carriera di 20 anni con Stellantis e le sue società precedenti, aveva pianificato di lasciare l’azienda alla fine di giugno dopo che il suo ritiro era stato annunciato ad aprile. Due delle sue tre vendite di azioni sono avvenute a marzo. Tutte le altre vendite per i dirigenti sono state elencate dal 10 maggio al 23 maggio.

Le vendite di maggio sarebbero avvenute dopo che gli azionisti avrebbero ricevuto un pagamento di distribuzione di dividendi da 4,2 miliardi di euro previsto per il 4 maggio. I prezzi delle azioni e il valore che generano dalle vendite varierebbero, ovviamente. Mercoledì, il titolo Stellantis era scambiato a $ 16,91 per azione poco prima delle 16:00. L’11 maggio, data indicata per una delle vendite, il prezzo di chiusura rettificato era di $ 16,29 per azione, secondo Yahoo! Finanza .

Nelle sue recenti relazioni sugli utili, Stellantis, che possiede anche i marchi Ram, Dodge, Fiat, Alfa Romeo e Maserati, ha pubblicizzato solidi ritorni finanziari. La società, quando ha riportato i guadagni dell’anno precedente a febbraio, ha dichiarato che il suo utile netto è aumentato del 26 per cento nel 2022 a quasi 16,8 miliardi di euro rispetto ai risultati del 2021. La società, che ha sede nei Paesi Bassi, dovrebbe pubblicare i suoi utili per la prima metà del 2023 il 26 luglio. La società pubblica solo un rapporto completo sugli utili per ogni semestre.