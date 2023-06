Stellantis: un suo stabilimento funzionerà ad idrogeno dal 2028

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato i suoi piani per rendere lo stabilimento di Ellesmere Port, nel Cheshire, il primo impianto a idrogeno del Regno Unito. L’obiettivo è di ridurre le emissioni di CO2 e di produrre veicoli elettrici a celle a combustibile.

L’impianto di Stellantis Ellesmere Port funzionerà a idrogeno dal 2028

Lo stabilimento di Ellesmere Port, produce i furgoni elettrici Vauxhall Combo-e e Opel Combo-e dal 2022. Inoltre, Stellantis ha siglato un accordo con la società britannica Ryse Hydrogen per fornire idrogeno verde allo stabilimento, utilizzando l’energia eolica offshore.

L’idrogeno verde sarà usato per fornire energia elettrica e termica allo stabilimento, sostituendo il gas naturale. Stellantis prevede di installare una centrale elettrica a idrogeno da 10 MW entro il 2025 e di aumentare la capacità a 30 MW entro il 2028. In questo modo, lo stabilimento potrà ridurre le sue emissioni di CO2 del 90 per cento entro il 2030.

Stellantis ha dichiarato che questo progetto è parte della sua strategia di transizione energetica e di sviluppo della mobilità a idrogeno, che prevede il lancio di quattro modelli di furgoni elettrici a celle a combustibile entro il 2025. L’azienda ha anche sottolineato che lo stabilimento di Ellesmere Port sarà un modello per gli altri impianti del gruppo in Europa e nel mondo.

Stellantis ha investito 100 milioni di sterline per rinnovare lo stabilimento di Ellesmere Port, salvando oltre 1000 posti di lavoro diretti e garantendo la produzione fino al 2028. L’azienda ha anche ricevuto il sostegno del governo britannico, che ha contribuito con 30 milioni di sterline e si è impegnato a creare una zona economica speciale attorno allo stabilimento, per attrarre nuovi investimenti e fornitori.

Lo stabilimento di Ellesmere Port è uno dei siti produttivi di Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA. Lo stabilimento si trova nel Cheshire, nel nord-ovest dell’Inghilterra, ed è stato inaugurato nel 1962. Inizialmente, lo stabilimento produceva le auto del marchio Vauxhall, poi acquisito da General Motors. Nel 2017, lo stabilimento è passato sotto il controllo di PSA, che ha acquisito Opel e Vauxhall da GM. Nel 2021, lo stabilimento è entrato a far parte di Stellantis, a seguito della fusione tra PSA e FCA.

Lo stabilimento di Ellesmere Port ha una capacità produttiva di circa 180.000 veicoli all’anno e impiega oltre 1000 dipendenti diretti. Attualmente, lo stabilimento produce le auto compatte Vauxhall Astra e Opel Astra, destinate al mercato europeo. Tuttavia, a partire dal 2022, lo stabilimento subirà una profonda trasformazione per produrre i furgoni elettrici Vauxhall Combo-e e Opel Combo-e, basati sulla piattaforma modulare eCMP di Stellantis.