Stellantis investe in Kuniko per la fornitura di solfato di cobalto e nichel a basso contenuto di carbonio

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato di aver siglato un accordo e investito in Kuniko, una società norvegese specializzata nella produzione di nichel e cobalto a basso impatto ambientale. L’obiettivo è di garantire una fornitura sicura e sostenibile di questi metalli, essenziali per la produzione di batterie per veicoli elettrici.

Stellantis costruisce un cluster europeo di materiali per batterie ben strutturato e sostenibile

L’accordo prevede che Stellantis acquisti 5 milioni di euro (8 milioni di dollari australiani) di nuova partecipazione in Kuniko, ottenendo una partecipazione del 19,99 per cento e che si impegni a comprare una parte della produzione annua di nichel e cobalto solfato da Kuniko, per un periodo di almeno 9 anni. Inoltre, Stellantis avrà il diritto di nominare due membri del consiglio di amministrazione di Kuniko.

Kuniko è una società che nasce dalla scissione della divisione mineraria di Nornickel, il più grande produttore mondiale di nichel e palladio. Kuniko ha l’obiettivo di produrre nichel e cobalto solfato a partire dai residui dei processi metallurgici di Nornickel, utilizzando una tecnologia innovativa che riduce le emissioni di CO2 del 90% rispetto ai metodi tradizionali. Kuniko prevede di avviare la sua produzione nel 2023, con una capacità iniziale di 10.000 tonnellate all’anno di nichel solfato e 1.000 tonnellate all’anno di cobalto solfato.

Stellantis ha dichiarato che questo accordo si inserisce nella sua strategia di transizione verso la mobilità elettrica, che prevede il lancio di 30 nuovi modelli elettrificati entro il 2025. Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha bisogno di assicurarsi una fornitura stabile e responsabile di materie prime strategiche per le batterie, come il nichel e il cobalto. Stellantis ha sottolineato che l’accordo con Kuniko è in linea con i suoi valori di sostenibilità ambientale e sociale, e che contribuirà a ridurre l’impronta ecologica della sua catena del valore. Insomma una novità importante per il produttore automobilistico che si prepara ad essere protagonista nel settore anche nei prossimi anni grazie a queste importanti innovazioni.